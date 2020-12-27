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«Зенит» нацелился на подписание форварда «Эвертона» Ришарлисона

сегодня, 16:40

«Зенит» намерен приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, чемпионы России предложили игроку сборной Бразилии контракт на 5 лет с зарплатой в €10 млн за сезон. Заплатить «Эвертону» в «Зените» готовы около €40 млн.

Отмечается, что в пользу вероятного трансфера могут пойти дружеские отношение Ришарлисона с хавбеком «Зенита» Малкомом.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 11 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к игроку московского «Динамо».

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Тео Джонс
Тео Джонс ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
сегодня в 17:28
Открою тебе секрет: Анчи респектуют все болелы в основном независимо от предпочтений, и так было всегда. АПЛ же я никогда не называл "бей-беги лигой", так как в плане конкуренции и зрелищности это была и есть №1, а вот в плане силы тоже самое можно сказать о Испании, это просто разные понятия как бы. Так что ты или спутал меня с кем то, или у тебя какие то помутнения, так как моя принципиальность на месте)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:18
Доставайте ружья, боеприпасов поболее, сезон охоты на уток начинается.
particular
particular
сегодня в 17:15, ред.
Эх, знатно бразики могут прокачать Зенит... Из частного кармана не каждый клуб отважится на такой пассаж... А у парней с берегов никаких берегов-то и нет...
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Как же так? Анчелотти раньше тренировал Реал, и ваши его знатно полоскали! А тут вдруг "Анчи"! Не говоря уже о том, что Эвертон - это всё же середняк АПЛ, которую ещё 2-3 года назад ваши называли "бей-беги лигой")

Где твоя принципиальность?)
P.S. Я сам считаю, что Зенит не то что слабее Эвертона, а слабее Шеффилда, а ЦСКА и Локомотив так вообще уровня 12-14 места Чемпионшипа)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:12
Опять Зенит деньгами сорит.
shlifen
shlifen
сегодня в 17:09
Трансфер невозможен по многим причинам, но две главные это:
1) Эвертон его за 40 (и даже за 50) лимонов не продаст, игрок по трансфермаркту стоит 60, и он ключевой в Эвертоне, а ирискам деньги сейчас не очень-то и нужны... Зениту пришлось бы удвоить предложение с первоначальных 40, а таких денег питерцы не предложат.
2) Для самого игрока переход в Зенит из команды Анчелотти это переход на понижение. А 10 лимонов в год он и в Европейских клубах может зарабатывать...

Так что возможно это просто агент бразильца решил из Эвертона денег стрясти, под предлогом "вот видите, тут богатые русские готовы моему клиенту 10-ку платить".... =)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:08
Нужно переходить,иначе где он еще 10 финалов ЛЧ подряд отбегает)))
beefs
beefs
сегодня в 17:07
смотрите не промахнитесь...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:06
Ну что туту сказать....во первых от добра добра не ищут....и единственное, что как то сможет не относится к этой информации как с Ути-Ути, так это то, что сине-бело-голубые предложили 23-летнему нападающему 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.....и если дело не в финансах, а втом чтобы играть, то оно ему надо (особенно Зенит)....Андраде не перестает прогрессировать, летом 2018 он перешел в Эвертон, где быстро стал лидером и получил вызов в сборную Бразилии.....и хотя впереди зимнее трансферное окно, а в СМИ появилась информация, что Ришарлисоном интересуется Барса и зная его стремление к успеху и упорство, можно утверждать, что это определенно не выдумка журналистов....а вот про Зенит, это вопрос....
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 16:47
Глупее утки невозможно придумать, нынешний Эвертон под руководством Анчи и 51я ахах)
marvel777
marvel777
сегодня в 16:46
ахахаха)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:46, ред.
Зенит есть Зенит. Скупают всё и всех. Весь трансферный бюджет Уфы - как зарплата Ришарлисона.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:44
Это чё за бред!Где Эвертон и Ришарлисон!А где "лучший" клуб восточной европы?))
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 16:42
Полная чушь.
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