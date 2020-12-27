«Зенит» нацелился на подписание форварда «Эвертона» Ришарлисона

«Зенит» намерен приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.
По информации источника, чемпионы России предложили игроку сборной Бразилии контракт на 5 лет с зарплатой в €10 млн за сезон. Заплатить «Эвертону» в «Зените» готовы около €40 млн.
Отмечается, что в пользу вероятного трансфера могут пойти дружеские отношение Ришарлисона с хавбеком «Зенита» Малкомом.
В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 11 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к игроку московского «Динамо».
1) Эвертон его за 40 (и даже за 50) лимонов не продаст, игрок по трансфермаркту стоит 60, и он ключевой в Эвертоне, а ирискам деньги сейчас не очень-то и нужны... Зениту пришлось бы удвоить предложение с первоначальных 40, а таких денег питерцы не предложат.
2) Для самого игрока переход в Зенит из команды Анчелотти это переход на понижение. А 10 лимонов в год он и в Европейских клубах может зарабатывать...
Так что возможно это просто агент бразильца решил из Эвертона денег стрясти, под предлогом "вот видите, тут богатые русские готовы моему клиенту 10-ку платить".... =)
1) Эвертон его за 40 (и даже за 50) лимонов не продаст, игрок по трансфермаркту стоит 60, и он ключевой в Эвертоне, а ирискам деньги сейчас не очень-то и нужны... Зениту пришлось бы удвоить предложение с первоначальных 40, а таких денег питерцы не предложат.
2) Для самого игрока переход в Зенит из команды Анчелотти это переход на понижение. А 10 лимонов в год он и в Европейских клубах может зарабатывать...
Так что возможно это просто агент бразильца решил из Эвертона денег стрясти, под предлогом "вот видите, тут богатые русские готовы моему клиенту 10-ку платить".... =)