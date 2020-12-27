«Зенит» нацелился на подписание форварда «Эвертона» Ришарлисона

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сегодня, 16:40

«Зенит» намерен приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, чемпионы России предложили игроку сборной Бразилии контракт на 5 лет с зарплатой в €10 млн за сезон. Заплатить «Эвертону» в «Зените» готовы около €40 млн.

Отмечается, что в пользу вероятного трансфера могут пойти дружеские отношение Ришарлисона с хавбеком «Зенита» Малкомом.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 11 матчей в АПЛ , забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к игроку московского «Динамо».