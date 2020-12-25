Новым тренером «Спартака» может стать рулевой ФК «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес.
Отмечается также, что в шорт-лист москвичей входит экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим, а что касается Роберто Де Зерби из «Сассуоло», то он уже отказал представителям «красно-белых».
Бенитес ранее возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл».
Бывший наставник «Реала»...
...может возглавить «Спартак»
Главное, как подать новость
Бывший наставник «Реала»...
...может возглавить «Спартак»
Главное, как подать новость
Кто ему покупает места в топ-клубах. ?
Кто ему покупает места в топ-клубах. ?
А вот функционировать при наличии закулисного и штатного руководства, в условиях давления СМИ, группировок и фирм, - проблематично...
А вот функционировать при наличии закулисного и штатного руководства, в условиях давления СМИ, группировок и фирм, - проблематично...