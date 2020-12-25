Бывший наставник «Реала» может возглавить «Спартак»

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сегодня, 22:23

Новым тренером «Спартака» может стать рулевой ФК «Далянь Ифан» .

Отмечается также, что в шорт-лист москвичей входит экс-тренер «Монако» , а что касается из «Сассуоло», то он уже отказал представителям «красно-белых».

Бенитес ранее возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл».