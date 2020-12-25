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Бывший наставник «Реала» может возглавить «Спартак»

сегодня, 22:23

Новым тренером «Спартака» может стать рулевой ФК «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес.

Отмечается также, что в шорт-лист москвичей входит экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим, а что касается Роберто Де Зерби из «Сассуоло», то он уже отказал представителям «красно-белых».

Бенитес ранее возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 23:20
В очередь су...ны дети,в очередь....(с)...))
neukomm
neukomm
сегодня в 23:13
Победитель Лиги чемпионов с Ливерпулем...
Бывший наставник «Реала»...
...может возглавить «Спартак»
Главное, как подать новость
Cat01
Cat01
сегодня в 23:13
Уже становятся в очередь все хотят в Спартак это хорошо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:11
НЕ СМЕШНО УЖЕ, а тоскливо читать все это про некогда приличный клуб, клуб Нетто, Симоняна, Старосттных, Бескова, который один гражданин превра тил в проходной двор и посмешище
Faustello
Faustello ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
сегодня в 23:00, ред.
+100500 или хотя бы Чабана)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:57
Бенитес развалил все что мог ....
Кто ему покупает места в топ-клубах. ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:55
интересно как всё сложится...
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 22:54
Пора дать шанс Юрану, Мостовому или Гунько! Сколько можно уже приглашать дармоедов из-за рубежа???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:44
Тренера с таким послужным списком в Спартаке ещё не было.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:42
В спартаке могут работать только из-за денег федуна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:42
Бенитесу ничего не светит. Тедеско остаётся...
particular
particular
сегодня в 22:40, ред.
Возглавить - может, руководить - сможет, на бровке постоять - пожалуйста...
А вот функционировать при наличии закулисного и штатного руководства, в условиях давления СМИ, группировок и фирм, - проблематично...
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
сегодня в 22:36
Так как все беды Спартака из-за судей, предлагаю дать шанс Ромке Широкову!
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