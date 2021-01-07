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Почеттино: «ПСЖ должен побеждать. Нам необходимо улучшить многое»

07 января 2021, 05:42
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино дал комментарий после ничейного матча против «Сент-Этьена» (1:1) в 18-м туре Лиги 1.

Конечно, я немного расстроен, потому что мы — ПСЖ. Мы должны побеждать.

Но у нас было мало времени на подготовку. Есть много вещей, над которыми необходимо поработать. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но ясно, что «Сент-Этьен» его заслужил.

Мы должны улучшить многое. Я доволен стараниями, отношением к делу. Но мы должны улучшить нашу игру с мячом.

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Все комментарии
uyzw3rdd72fv
uyzw3rdd72fv
07 января в 11:05
    ДСА
    ДСА
    07 января в 08:26
    Игроки есть, а команды нет.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 января в 07:49
    Даже у "золотых мальчиков" бывают черные полосы.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    07 января в 07:46
    Лиха беда - начало.
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 января в 06:35
    Уже пошли первые потери очков причём от одного из аутсайдеров.
    sv_1969
    sv_1969
    07 января в 06:08
    Сдаётся мне, что он не раз ещё такое скажет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    07 января в 05:43
    Для этого тебя и пригласили в ПСЖ)
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