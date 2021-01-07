Почеттино: «ПСЖ должен побеждать. Нам необходимо улучшить многое»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после ничейного матча против «Сент-Этьена» (1:1) в 18-м туре Лиги 1.

Конечно, я немного расстроен, потому что мы — ПСЖ . Мы должны побеждать.

Но у нас было мало времени на подготовку. Есть много вещей, над которыми необходимо поработать. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но ясно, что «Сент-Этьен» его заслужил.

Мы должны улучшить многое. Я доволен стараниями, отношением к делу. Но мы должны улучшить нашу игру с мячом.