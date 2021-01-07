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Куман: «Отставание от лидеров велико, но мы на правильном пути»

07 января 2021, 03:25
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:2) в перенесённом матче 2-го тура Примеры.

Итоговый счёт мог быть больше, потому что мы были лучше соперника во многих отрезках матча. Они повели в счёте, а мы недостаточно согласованно действовали в обороне. Но после мы взяли игру под контроль.

Я очень доволен результатом и тем, как мы его добились. Мы заслужили победу своей игрой и созданными моментами. Команда проделала потрясающую работу.

Педри своей игрой показывает, что, является очень зрелым футболистом, несмотря на свой юный возраст. Месси всегда демонстрирует свою игру и спортивный голод, но сегодня он добавил к этому забитые мячи. Он играет очень важную роль.

Борьба за титул? Мы будем биться до последней игры. Отставание от лидеров велико, но мы на правильном пути.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 09:09
Главное не вешать нос
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 07:29
Поздно спохватились
Mangur
Mangur
07 января в 03:40
Атлетик был хорош. Но Барселоне повезло больше
ОПС
ОПС
07 января в 03:27
Лишь бы он в тупик не привел.
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