Куман: «Отставание от лидеров велико, но мы на правильном пути»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:2) в перенесённом матче 2-го тура Примеры.

Итоговый счёт мог быть больше, потому что мы были лучше соперника во многих отрезках матча. Они повели в счёте, а мы недостаточно согласованно действовали в обороне. Но после мы взяли игру под контроль.

Я очень доволен результатом и тем, как мы его добились. Мы заслужили победу своей игрой и созданными моментами. Команда проделала потрясающую работу.

Педри своей игрой показывает, что, является очень зрелым футболистом, несмотря на свой юный возраст. Месси всегда демонстрирует свою игру и спортивный голод, но сегодня он добавил к этому забитые мячи. Он играет очень важную роль.

Борьба за титул? Мы будем биться до последней игры. Отставание от лидеров велико, но мы на правильном пути.