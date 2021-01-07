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Гвардиола: «Это не ЛЧ, но 4 подряд финала Кубка Лиги — это невероятно!»

07 января 2021, 04:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Лиги.

Когда команда проявляет характер, мы добиваемся невероятных вещей. Кубок Лиги — это не Лига чемпионов, но 4 раза подряд дойти до финала турнира — это невероятно! Я под впечатлением от класса этой команды.

Всё дело в стабильности. У нас не было надлежащей предсезонной подготовки, поэтому нам требуется немного времени, но я думаю, мы уже достигли нужных кондиций.

Финал не на следующей неделе. Мы подойдём к нему в наилучшей форме. «Тоттенхэм» — топ-команда, но мы пока не думаем об этой игре.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 09:10
Если такие рассуждения его умиротворяют, то на здоровье)
Но его боссов такой подход, думаю, не устраивает
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 08:35
Хоть где-то доберут трофеев
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
07 января в 07:49
В финале сойдутся тренеры - любители трофеев и это интригует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 07:47
Да уж,хорошее достижение!
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 05:31
Тоже трофей своего рода но правда это всё равно не ЛЧ.
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 05:14
Лучше выиграть одну ЛЧ, чем играть 14 или 24 раза подряд в финале Кубке Лиги)
sv_1969
sv_1969
07 января в 05:05
Сити молодцы конечно
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