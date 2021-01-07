Гвардиола: «Это не ЛЧ, но 4 подряд финала Кубка Лиги — это невероятно!»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Лиги.

Когда команда проявляет характер, мы добиваемся невероятных вещей. Кубок Лиги — это не Лига чемпионов, но 4 раза подряд дойти до финала турнира — это невероятно! Я под впечатлением от класса этой команды.

Всё дело в стабильности. У нас не было надлежащей предсезонной подготовки, поэтому нам требуется немного времени, но я думаю, мы уже достигли нужных кондиций.

Финал не на следующей неделе. Мы подойдём к нему в наилучшей форме. «Тоттенхэм» — топ-команда, но мы пока не думаем об этой игре.