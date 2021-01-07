Пиоли: «В каком-то смысле „Милану“ полезно пережить поражение»

Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:3) в матче 16-го тура Серии А.

Надо отдать должное сопернику, который сумел вновь выйти вперёд, пропустив гол. Мы сделали то, что должны были, создавали моменты и неизбежно позволяли создавать их соперникам, но после того второго пропущенного мяча вернуться в игру было сложнее.

Мы оценим некоторые эпизоды при игре в обороне, где мы могли бы действовать лучше, однако команда подошла к этой игре настроенной и сосредоточенной.

Вратарь соперников совершил отличный сэйв после удара Диогу Далота при счёте 1:1, затем они повели 2:1, и бороться стало очень тяжело.

Парни были расстроены в раздевалке, но в каком-то смысле нам было полезно пережить поражение, поскольку мы давно этого не испытывали. Я похлопал их по плечу, сказал, что они должны гордиться тем, чего они добились при данных обстоятельствах (Прим. — игроки «Милана» Анте Ребич и Раде Крунич заразились коронавирусом в день игры с «Ювентусом»). Сегодня мы доказали, что мы сильная команда.