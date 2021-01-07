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Пиоли: «В каком-то смысле „Милану“ полезно пережить поражение»

07 января 2021, 02:07
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:3) в матче 16-го тура Серии А.

Надо отдать должное сопернику, который сумел вновь выйти вперёд, пропустив гол. Мы сделали то, что должны были, создавали моменты и неизбежно позволяли создавать их соперникам, но после того второго пропущенного мяча вернуться в игру было сложнее.

Мы оценим некоторые эпизоды при игре в обороне, где мы могли бы действовать лучше, однако команда подошла к этой игре настроенной и сосредоточенной.

Вратарь соперников совершил отличный сэйв после удара Диогу Далота при счёте 1:1, затем они повели 2:1, и бороться стало очень тяжело.

Парни были расстроены в раздевалке, но в каком-то смысле нам было полезно пережить поражение, поскольку мы давно этого не испытывали. Я похлопал их по плечу, сказал, что они должны гордиться тем, чего они добились при данных обстоятельствах (Прим. — игроки «Милана» Анте Ребич и Раде Крунич заразились коронавирусом в день игры с «Ювентусом»). Сегодня мы доказали, что мы сильная команда.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 09:02
Верно мыслит. Главное грамотно поработать над ошибками.
КэП на МеСтЕ
КэП на МеСтЕ
07 января в 04:34
Милан симпатичная молодая команда, возможно будет у них будущее, а может и нет! Ювентус доказал что он должен быть на вершине серии А, хотя сейчас начинается любимый отрезок сезона для туринцев, сейчас то они и порешают свои вопросы на сезон!
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 04:31
Потеряли три очка, что за польза такая.
1bear
1bear
07 января в 02:40
ну вот - пошли "отмазы"
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