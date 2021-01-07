Сульшер: «МЮ играл с, пожалуй, лучшей на сегодня командой в Англии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинальном матче Кубка Лиги.

«Манчестер Сити» может забить вам много отличных голов, а вы можете смириться с этим. Но когда вы пропускаете два простых мяча со стандарта, это очень расстраивает. Мы просто были недостаточно хороши в этих эпизодах.

Мы не создавали достаточное количество опасных моментов, как и они. У нас также не было той физики, которую мы демонстрировали в недавних матчах. Сегодня мы были недостаточно хороши.

Мы играли против очень классной команды «Сити». Они играли здорово. А когда они играют здорово, вы должны играть отлично, чтобы их победить. Вот этой небольшой разницы нам и не хватило.

Четвёртое поражение в полуфинале — это не психологическая проблема. Иногда в полуфиналах попадаются сильные соперники. Мы играли с, пожалуй, лучшей на сегодня командой в Англии.