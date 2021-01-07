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Сульшер: «МЮ играл с, пожалуй, лучшей на сегодня командой в Англии»

07 января 2021, 01:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинальном матче Кубка Лиги.

«Манчестер Сити» может забить вам много отличных голов, а вы можете смириться с этим. Но когда вы пропускаете два простых мяча со стандарта, это очень расстраивает. Мы просто были недостаточно хороши в этих эпизодах.

Мы не создавали достаточное количество опасных моментов, как и они. У нас также не было той физики, которую мы демонстрировали в недавних матчах. Сегодня мы были недостаточно хороши.

Мы играли против очень классной команды «Сити». Они играли здорово. А когда они играют здорово, вы должны играть отлично, чтобы их победить. Вот этой небольшой разницы нам и не хватило.

Четвёртое поражение в полуфинале — это не психологическая проблема. Иногда в полуфиналах попадаются сильные соперники. Мы играли с, пожалуй, лучшей на сегодня командой в Англии.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 января в 08:59
Преувеличен насчет лучшей команды в Англии. Но согласен с тем что в атаке сыграли слабо.
Gahi
Gahi
07 января в 01:36
Теперь нужно все силы приложить и выступить достойно в чемпионате. Удачи
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