Ковач: «Головин является очень важным игроком для „Монако“»

Наставник «Монако» высоко оценил игровые качества полузащитника .

Никто не ожидал, что он забьет через пять секунд после выхода на поле [в матче с «Лорьяном»]. Честно говоря, он отличный игрок, хороший человек и даже для меня он еще не раскрылся как футболист, потому что он играл очень мало. Я был разочарован, когда медицинский персонал сказал мне, что мне нужно подождать, чтобы он вернулся на поле. Сейчас он чувствует себя хорошо, но мы не торопимся. Было бы слишком опасно выпускать его с первых минут. Мы будем постепенно увеличивать игровое время Головина. Он очень важный для нас игрок, и наша цель — позаботиться о нём.