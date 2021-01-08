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Ковач: «Головин является очень важным игроком для „Монако“»

08 января 2021, 21:11

Наставник «Монако» Нико Ковач высоко оценил игровые качества полузащитника Александра Головина.

Никто не ожидал, что он забьет через пять секунд после выхода на поле [в матче с «Лорьяном»]. Честно говоря, он отличный игрок, хороший человек и даже для меня он еще не раскрылся как футболист, потому что он играл очень мало. Я был разочарован, когда медицинский персонал сказал мне, что мне нужно подождать, чтобы он вернулся на поле. Сейчас он чувствует себя хорошо, но мы не торопимся. Было бы слишком опасно выпускать его с первых минут. Мы будем постепенно увеличивать игровое время Головина. Он очень важный для нас игрок, и наша цель — позаботиться о нём.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ Gahi (раскрыть)
08 января в 22:34
Ему вроде бы все тренера монако доверяли и считали его безспорным игроком основы
Gahi
Gahi
08 января в 22:07
Для каждого игрока важно найти своего тренера,  который прежде всего доверял бы ему и давал возможность раскрыть все свои игровые способности. Достаточно примера с Эриксеном который замечательно  играл в Тоттенхэме, был одни из лидеров дошёл с командой до финала Лиги Чемпионов. Но в январе 2020 году перешёл в Интер, вместо того чтобы прогрессировать, остаётся больше времени в не игры. Скорее всего Головину повезло с тренером который разглядел в нём игрока, которому будет доверять место в составе. Будем надеяться что с началом нового года у Головина всё пройдёт хорошо в команде под руководством Ковача. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 21:40, ред.
Нико молодец , события не форсирует. Идет планомерное восстановление и набор формы. А наш усач давно бы выпустил бы парня на поле , а потом все бы говорили , что он герой , что принес себя в жертву . Вот только кому нужна такая жертва ??? Такими пожертвованиями и зарабатывают рецидивы травм и лечиться тогда приходится намного больше.
Удачи Александру!!!
Всем здоровья.
beefs
beefs
08 января в 21:13
вах, вах, ну и расхвалил, посмотрим что будет дальше...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 января в 21:12
Один гол забил и...
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