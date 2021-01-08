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Гасперини: «У Миранчука нет таких качеств форварда, которые есть у Иличича»

08 января 2021, 21:19

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил полузащитников Алексея Миранчука и Йосипа Иличича.

У Миранчука нет таких качеств нападающего, которые есть у Иличича. Нужно всегда выбирать игрока, который находится в лучшей форме. Иличич хотел забить в воскресенье, но даже когда он отдает голевые передачи, это всё равно хорошо. У нас всё хорошо в атаке, даже с Муриэлем и Сапатой. Когда Малиновский выходит на поле, он всегда обостряет ситуацию. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс.

Напомним, что Миранчук получил «шестёрку» от La Gazzetta dello Sport за матч с «Пармой».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:59
вот грустно это слышать ..
Ironigor
Ironigor
09 января в 11:20
А у меня большой вопрос к тренеру и руководству клуба, Зачем брали ??? Угробить молодого парня .
Zak11
Zak11
09 января в 02:01
Не понимаю почему Гасперини такое говорит, Миранчук выходит только на половину/четверть вторых таймов. И в принципе очень неплохо себя показывает. На мой взгляд Аталанта просто перебрала игроков, все думали что Миранчук едет заменить Иличича, а он остался. Есть и ещё ребят много атакующего плана.
Little Caprice
Little Caprice
08 января в 23:26
Да это итак ясно было, он знал, что на подмену Иличичу едет.
Брулин
Брулин
08 января в 22:24
Все четко пояснил:у него есть снайперы,ему нужны ассистенты-плеймейкеры.Миранчуку нужно сделать акцент на это
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 января в 22:13
Зачем его брали?
drug01
drug01
08 января в 22:03
Надо доказывать игрой
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 22:00
Один из лучших игроков РПЛ проигрывает конкуренцию на свою позицию в серьезном чемпионате. Хорошо, что у Головина все более-менее. А у Алексея есть угроза остаться без игровой практики. А в сборной он мог бы пригодится.
BDA8181
BDA8181
08 января в 21:46
Ну вот и отыгрался походу мальчик))) Пора домой)))
Loko57
Loko57 ответ shlomo (раскрыть)
08 января в 21:41
Может ему именно такой вопрос и задали. Не хотелось бы чтобы Леху слили.
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 21:26
Вот и критика от главного тренера, это печально.
beefs
beefs
08 января в 21:22
кердык Леше, пора домой...
shlomo
shlomo
08 января в 21:22
А это уже плохо, что такое сравнение имеет место...
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