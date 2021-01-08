Гасперини: «У Миранчука нет таких качеств форварда, которые есть у Иличича»

Главный тренер «Аталанты» сравнил полузащитников и .

У Миранчука нет таких качеств нападающего, которые есть у Иличича. Нужно всегда выбирать игрока, который находится в лучшей форме. Иличич хотел забить в воскресенье, но даже когда он отдает голевые передачи, это всё равно хорошо. У нас всё хорошо в атаке, даже с Муриэлем и Сапатой. Когда Малиновский выходит на поле, он всегда обостряет ситуацию. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс.