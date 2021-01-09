Онопко: «Бабаев предложил работу в ЦСКА после моего разговора с Гинером»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что разговаривал с президентом «армейцев» Евгением Гинером после своего ухода из клуба.
Я звонил Евгению Ленноровичу, но только для того, чтобы поздравить с Новым годом. Ничего не спрашивал и не просил, но после этого разговора Бабаев предложил подыскать мне работу в структуре клуба. Я ответил, что пока не готов принять решение. Договорились пообщаться в офисе, когда буду в Москве.
Для меня Гинер был и остаётся очень значимой фигурой. Он лично приглашал меня в ЦСКА – сам нашёл, позвонил, вытащил из РФС и доставил к Хуанде Рамосу. Подкупила его страсть к футболу, забота о команде. Все современные титулы ЦСКА, стадион и история, которая продолжается, – это всё Гинер. Очень ему признателен.