Онопко: «Бабаев предложил работу в ЦСКА после моего разговора с Гинером»

Бывший тренер ЦСКА признался, что разговаривал с президентом «армейцев» Евгением Гинером после своего ухода из клуба.

Я звонил Евгению Ленноровичу, но только для того, чтобы поздравить с Новым годом. Ничего не спрашивал и не просил, но после этого разговора Бабаев предложил подыскать мне работу в структуре клуба. Я ответил, что пока не готов принять решение. Договорились пообщаться в офисе, когда буду в Москве.