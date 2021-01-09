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Онопко: «Бабаев предложил работу в ЦСКА после моего разговора с Гинером»

09 января 2021, 15:01

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что разговаривал с президентом «армейцев» Евгением Гинером после своего ухода из клуба.

Я звонил Евгению Ленноровичу, но только для того, чтобы поздравить с Новым годом. Ничего не спрашивал и не просил, но после этого разговора Бабаев предложил подыскать мне работу в структуре клуба. Я ответил, что пока не готов принять решение. Договорились пообщаться в офисе, когда буду в Москве.

Для меня Гинер был и остаётся очень значимой фигурой. Он лично приглашал меня в ЦСКА – сам нашёл, позвонил, вытащил из РФС и доставил к Хуанде Рамосу. Подкупила его страсть к футболу, забота о команде. Все современные титулы ЦСКА, стадион и история, которая продолжается, – это всё Гинер. Очень ему признателен.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 13:12
не пропадёт, однако
морозз
морозз
09 января в 22:38
Всё правильно сказал...при Гинере и начался взлёт ЦСКА а также был построен стадион! Уважуха Ленорычу за то что в отличии от многих толстосумов ( награбивших в России бабла и купивших на него зарубежные клубы) вывел Армейцев на первые роли в нашем футболе!
Сп62
Сп62
09 января в 21:49
Виктор, наверное, хотел погреться в Испании, но попал под снегопад. Сейчас откапается, приедет и сразу звонок Гинеру: я согласен.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 января в 18:19
Договорились пообщаться в офисе, когда буду в Москве.
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Значит после новогодних праздников.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 17:45
Пусть думает, посмотрим куда Витек направит лыжи.
Parma1972
Parma1972
09 января в 16:56
Московская биржа труда ждет своих героев, в понедельник рабочий день😎ожидаем Вас Онопко В С на Большой Семеновской
Брулин
Брулин
09 января в 16:50
Бедный Онопко. Такой тяжелый жизненный удар. Как семью теперь кормить?
SHMEL
SHMEL
09 января в 16:40
Мне кажется можно было бы эффективно использовать Онопко при подготовке конкретно защитников и опорников в молодежных и юношеских составах, но вряд ли сам Савельич пойдет на это.
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 15:52
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    09 января в 15:51
    Гинер ничего уже не решает
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    09 января в 15:42
      shlomo
      shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      09 января в 15:36
      Ну а вдруг...:)))..а Гинер ему и в структуре Спартака (так сказать по блату) может найти место....
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      09 января в 15:27
      С Гинером он трубку взял))
      mihaluch
      mihaluch
      09 января в 15:25
      Онопко конечно в футболе фигура знаковая.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
      09 января в 15:21
      Вряд ли. Во-первых "структура клуба" не резиновая. Во-вторых, кроме знания испанского Онопко не может предложить ничего. Но в ЦСКА прекрасный переводчик Максим Головлев, который в совершенстве владеет 6-ю языками. В-третьих , Гинер очень большой дипломат и сделал такое предложение, зная, что Онопко откажется, исключительно из любезности.
      shlomo
      shlomo
      09 января в 15:04, ред.
      После таких слов думается Виктору не только в структуре предложат должность.... умело, так сказать, вставил свои 10 коп в общую кассу....
      drug01
      drug01
      09 января в 15:04
      Решение принял сам
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