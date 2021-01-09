Онопко: «Ганчаренко звонил, но я не взял трубку»

Бывший тренер ЦСКА признался, что не взял трубку, когда звонил наставник «армейцев» .

Напомним, что ЦСКА не стал продлевать контракты с тренерами и Сергеем Овчинниковым.

Нет, с Ганчаренко разговора не было. Виктор Михайлович мне звонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались, поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.