Онопко: «Ганчаренко звонил, но я не взял трубку»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что не взял трубку, когда звонил наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко.
Напомним, что ЦСКА не стал продлевать контракты с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым.
Нет, с Ганчаренко разговора не было. Виктор Михайлович мне звонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались, поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.
Версии есть, почему так произошло, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.
Давно так в ЦСКА с работниками так не поступали!!! Желаю агроному такого же конца в карьере,связанной с ЦСКА.
Давно так в ЦСКА с работниками так не поступали!!! Желаю агроному такого же конца в карьере,связанной с ЦСКА.