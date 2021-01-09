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Онопко: «Ганчаренко звонил, но я не взял трубку»

09 января 2021, 14:53

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что не взял трубку, когда звонил наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко.

Напомним, что ЦСКА не стал продлевать контракты с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым.

Нет, с Ганчаренко разговора не было. Виктор Михайлович мне звонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались, поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Версии есть, почему так произошло, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 19:24
это жизнь
Beekeeper
Beekeeper
11 января в 11:18
Нам просто пассажиры не нужны, а Онопко как раз пассажир, который просто получал зарплату ничего не делая. А вот овчинников наоборот, хотел стать главным, но так как он в прошлом легендарный железодорожник поэтому и не продлили.
Beekeeper
Beekeeper
11 января в 11:15
Мясной обиделся и поэтому не взял трубку, мясные любят обижаться )
морозз
морозз
09 января в 22:43
Ганчаренко видимо понимая свой косяк, решил позвонить и извиниться...но Виктор предательства не потерпел и трубку не снял! Бывает и такое в нашем кровожадном мире!
Союзник противников
Союзник противников ответ мангo (раскрыть)
09 января в 21:09
Я бы уточнил :Жаль,что проигнорировал,а не послал! Но ,очевидно,он знает,что для агронома болезненнее и выбрал этот вариант.
Союзник противников
Союзник противников ответ Красно Синий воин (раскрыть)
09 января в 21:07
Услышать ,после звонка кучерявого о прекращении совместной работы : Не винова-тая я,они сами так решили???
Давно так в ЦСКА с работниками так не поступали!!! Желаю агроному такого же конца в карьере,связанной с ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
09 января в 21:03
Ханчарэнка,не спрашивай, по ком звонит сей колокол, он звонит по тебе...
cska1948
cska1948 ответ praporchik zadov (раскрыть)
09 января в 19:29
Онопко игрок, хоть и бывший, СпаМа. и Федун, как владелец СпаМа, мог бы ему предложить работу.А вот Реал здесь действительно ни с какого боку!
praporchik zadov
praporchik zadov ответ cska1948 (раскрыть)
09 января в 19:23
При чем здесь Федун?А сколько он проработал бы в Реале?...наверное вообще прошли мимо такого специалиста...В цска он научился лизать шарфики...этому он научился!
cska1948
cska1948
09 января в 18:30
Онопко проработал в ЦСКА ОДИННАДЦАТЬ лет! Сколько бы он проработал у Федуна? Полгода, год? Или он думал, что из ЦСКА его никогда не уволят и он там навечно? И на Ганчаренко он зря обижается! С появлением в тренерском штабе армейцев В.Березуцкого ему следовало понять, что Василий пришёл ему на смену и это решение принимал не гл. тренер.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 января в 18:21
Надо было взять трубку и поговорить, тем более тебе позвонили.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 17:09
Значить обиду затаил
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 16:59
Совсем как базарная баба Онопко, ему кажется, что он в тарасовке.
ДСА
ДСА
09 января в 16:39
Кинул один Витя другого, заодно и Сережа под раздачу попал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 16:16
Раз с Овчинниковым списались, а с Ганчаренко не связались - значит говорить не хотелось конкретно с Виктором. Видимо руку к увольнению приложил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mangox23 (комментарий удален) (раскрыть)
09 января в 16:03
А скажи как мне, что такое позор, провал? У Зенита в ЛЧ , а в прошлом году в ЛЕ были провалы? Были. Семак встал и ушел? Нет. У Динамо в этом году в ЛЕ был провал? Был. Новиков встал и ушел? Нет. Дождался пока выгнали. У Ростова в ЛЕ был провал? Был. Карпин встал и ушел? Нет. И так далее. Так что , мой юный друг, не все так просто.
Faustello
Faustello
09 января в 15:30
Крахмал хотел спросить у Онопки, не надо ли пенсионеру картошки мешок другой со скидкой))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
09 января в 15:25
да неее трубку всегда надо брать или перезвонить... не Гончаренко же его выкинул, да его самого походу скоро погонят ИМХО
Cat01
Cat01
09 января в 15:05
Вот ответ на вопрос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 15:04
Смалодушничал Онопко. А почему бы по мужски не поговорить? В любом случае решение о не продлении контракта принимал на Ганчар. Гордыня Витю замучила. Жаль и зря
beefs
beefs
09 января в 14:55
это все внутренние разборки...
мангo
мангo
09 января в 14:54, ред.
послал его и правильно сделал
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