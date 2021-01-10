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Бербатов: «Время Лингарда в „Манчестер Юнайтед“ истекло»

10 января 2021, 13:57

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что полузащитнику Джесси Лингарду нужно покинуть манчестерский клуб.

Честно говоря, его время в «Манчестер Юнайтед» истекло. Он не играет. У него были все шансы блеснуть, доказать, насколько он хорош, но он не воспользовался ими. Это показывает, что на данный момент Сульшер не доверяет ему. И, честно говоря, ему сейчас нет места в команде.

Когда вы так долго были в одной команде, когда вам исполнилось 28 лет, вы должны оглянуться назад и сказать: «Чего я достиг? Доволен ли я этим? Нужно ли мне двигаться вперед?» Так что я думаю, что ему нужно перейти в другой клуб.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
10 января в 16:19
Объективно говоря, в МЮ Лингард не достиг ничего как футболист - да выигрывал трофеи, но скорее "выигрывал их с лавки", а трофеи брала команда. Шаг вперёд в своём развитии Джесси тоже не совершил - собственно как играл в начале карьеры, тот же "уровень" показывает и сейчас... Годы карьеры он уже потерял, но зато заработал прилично денег за карьеру...
Такой себе Кокорин "британского разлива" - ОЧЕНЬ долго подающий надежды, но не показывающий достойной игры... И честно говоря, я не уверен, а был ли у него талант вообще?? Или Лингард - это просто "раздутый прессой" персонаж...
Cat01
Cat01
10 января в 14:05
Будем ждать новый контракт
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 13:59
Многие готовы предоставить ему место в основном составе.
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