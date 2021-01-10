Бербатов: «Время Лингарда в „Манчестер Юнайтед“ истекло»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитнику нужно покинуть манчестерский клуб.

Честно говоря, его время в «Манчестер Юнайтед» истекло. Он не играет. У него были все шансы блеснуть, доказать, насколько он хорош, но он не воспользовался ими. Это показывает, что на данный момент Сульшер не доверяет ему. И, честно говоря, ему сейчас нет места в команде.

Когда вы так долго были в одной команде, когда вам исполнилось 28 лет, вы должны оглянуться назад и сказать: «Чего я достиг? Доволен ли я этим? Нужно ли мне двигаться вперед?» Так что я думаю, что ему нужно перейти в другой клуб.