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Защитник «Тоттенхэма» задержан полицией после ДТП

сегодня, 10:22

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз попал в ДТП.

Футболист попал в аварию на трассе A45, у машины Роуза отпало одно колесо и передний бампер. По данным источника, игрок «Тоттенхэма» успел выбраться из автомобиля, однако чудом остался живым. Экспертиза подтвердила, что Роуз не находился в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был доставлен в отделение полиции.

Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа, и поэтому для полиции Нортгемптоншира было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время.

Ранее игрок «Арсенала» Джозеф Уиллок попал в ДТП по пути на тренировку.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:40
Отпало колесо и передний бампер - это круто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:37
Я не понял, а в чём его можно подозревать-то? Ну, попал в аварию, ну, футболист.
С кем не бывает то?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:24
За гаечками надо следить.
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