Защитник «Тоттенхэма» задержан полицией после ДТП

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сегодня, 10:22

Защитник «Тоттенхэма» попал в ДТП .

Футболист попал в аварию на трассе A45, у машины Роуза отпало одно колесо и передний бампер. По данным источника, игрок «Тоттенхэма» успел выбраться из автомобиля, однако чудом остался живым. Экспертиза подтвердила, что Роуз не находился в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был доставлен в отделение полиции.

Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа, и поэтому для полиции Нортгемптоншира было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время.