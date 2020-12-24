Защитник «Тоттенхэма» задержан полицией после ДТП

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз попал в ДТП.
Футболист попал в аварию на трассе A45, у машины Роуза отпало одно колесо и передний бампер. По данным источника, игрок «Тоттенхэма» успел выбраться из автомобиля, однако чудом остался живым. Экспертиза подтвердила, что Роуз не находился в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был доставлен в отделение полиции.
Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа, и поэтому для полиции Нортгемптоншира было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время.
Ранее игрок «Арсенала» Джозеф Уиллок попал в ДТП по пути на тренировку.
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С кем не бывает то?