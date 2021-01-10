Гвардиола — о победе в матче Кубка: «„Сити“ старается выиграть каждый матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу в матче Кубка Англии с «Бирмингемом» (3:0).

Первая задача решена. Мы заиграли ряд молодых игроков и прошли в следующий раунд.

Если проследить траекторию движения команды после моего прихода, то можно увидеть, что ни к одному матчу не было наплевательского отношения. Именно поэтому мы в четвертом финале Кубка Лиги подряд, поэтому выиграли Кубок Англии два сезона назад и вышли в полуфинал в прошлом.

Мы стараемся выиграть в каждом матче. Если игроки более-менее свежие, то я постараюсь их привлечь к этому.