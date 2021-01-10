Гвардиола — о победе в матче Кубка: «„Сити“ старается выиграть каждый матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче Кубка Англии с «Бирмингемом» (3:0).
Первая задача решена. Мы заиграли ряд молодых игроков и прошли в следующий раунд.
Если проследить траекторию движения команды после моего прихода, то можно увидеть, что ни к одному матчу не было наплевательского отношения. Именно поэтому мы в четвертом финале Кубка Лиги подряд, поэтому выиграли Кубок Англии два сезона назад и вышли в полуфинал в прошлом.
Мы стараемся выиграть в каждом матче. Если игроки более-менее свежие, то я постараюсь их привлечь к этому.
По ЛЧ видно будет в каком направлении движется команда.
По ЛЧ видно будет в каком направлении движется команда.