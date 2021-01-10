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Гвардиола — о победе в матче Кубка: «„Сити“ старается выиграть каждый матч»

10 января 2021, 23:36
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче Кубка Англии с «Бирмингемом» (3:0).

Первая задача решена. Мы заиграли ряд молодых игроков и прошли в следующий раунд.

Если проследить траекторию движения команды после моего прихода, то можно увидеть, что ни к одному матчу не было наплевательского отношения. Именно поэтому мы в четвертом финале Кубка Лиги подряд, поэтому выиграли Кубок Англии два сезона назад и вышли в полуфинал в прошлом.

Мы стараемся выиграть в каждом матче. Если игроки более-менее свежие, то я постараюсь их привлечь к этому.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 05:34
Здесь грех было не выиграть
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 04:47
Резерв у Сити есть.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 января в 01:56
Но самые важные проигрывает.
allemz
allemz
11 января в 00:05
Главное, что ты вроде как делаешь выводы из прошлых неудач, пытаешься, работаешь над ошибками, ну это вроде как)))
По ЛЧ видно будет в каком направлении движется команда.
Mоnоlo
Mоnоlo
11 января в 00:04
пепка как всегда любит гегемонить. Ухаха
allemz
allemz
11 января в 00:01
Помню как 2018 году после вальяжной игры с Уиганом, ты с кулаками набросился на их коуча)))
ilyafrom
ilyafrom
10 января в 23:50
график плотный, а основные игроки не роботы. Поэтому нужно подтягивать молодежь. Все правильно
beefs
beefs
10 января в 23:38
это хорошее и правильное стремление...
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