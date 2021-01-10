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Лалас: «Пулишич слишком хорош для „Челси“. Он тратит свой талант впустую»

10 января 2021, 14:58

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас считает, что «Челси» не соответствует уровню полузащитника Кристиана Пулишича.

Пулишич слишком хорош для «Челси». Он тратит свой талант впустую в этой команде. В матче с «Манчестер Сити» он сыграл фантастически. Он был единственным игроком «Челси», который пытался что-то сделать. Ему нужно играть с лучшими партнёрами по команде.

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Все комментарии
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
10 января в 17:29
Когда он уходил из БОРУССИИ у меня душа разрывалась, жаль очень крутой игрок
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 16:33
Пусть в МЛС едет и там свой талант показывает.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 15:10
Ему нужно играть с лучшими партнёрами по команде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226250/lalas-aleksi-chelsi

Пройдёт немного времени и Пулишич будет играть с лучшими партнёрами по команде......
В Челси!
allemz
allemz
10 января в 15:02
Чот в последнее время все кому не лень опускают Челси
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 14:59
Зато зарплата полностью соответствует.
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