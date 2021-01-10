Лалас: «Пулишич слишком хорош для „Челси“. Он тратит свой талант впустую»

Бывший защитник сборной США считает, что «Челси» не соответствует уровню полузащитника .

Пулишич слишком хорош для «Челси». Он тратит свой талант впустую в этой команде. В матче с «Манчестер Сити» он сыграл фантастически. Он был единственным игроком «Челси», который пытался что-то сделать. Ему нужно играть с лучшими партнёрами по команде.