Лалас: «Пулишич слишком хорош для „Челси“. Он тратит свой талант впустую»

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас считает, что «Челси» не соответствует уровню полузащитника Кристиана Пулишича.
Пулишич слишком хорош для «Челси». Он тратит свой талант впустую в этой команде. В матче с «Манчестер Сити» он сыграл фантастически. Он был единственным игроком «Челси», который пытался что-то сделать. Ему нужно играть с лучшими партнёрами по команде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226250/lalas-aleksi-chelsi
Пройдёт немного времени и Пулишич будет играть с лучшими партнёрами по команде......
В Челси!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226250/lalas-aleksi-chelsi
Пройдёт немного времени и Пулишич будет играть с лучшими партнёрами по команде......
В Челси!