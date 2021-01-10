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Конте сообщил, что «Интер» не будет подписывать игроков в январе

10 января 2021, 20:47

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что миланский клуб не будет подписывать новых футболистов в текущее трансферное окно.

Глагола «хочу» в этом сезоне не существует. В августе мне сообщили о стратегии клуба, в апреле мы подписали контракт с Хакими, и больше никто не приезжал.

Стратегия ясна. Мне никто не нужен, я работаю с этими игроками, у нас есть сильные и слабые стороны, но это то, что мы имеем. Забудьте про «Интер» в это трансферное окно, вот что мне сказали.

Также недавно Конте высказался о борьбе «Интера» за чемпионский титул Серии А.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ buzzila (раскрыть)
12 января в 17:32
Согласен с вашим разбором. На каком месте. по вашему мнению, вероятнее всего финиширует Интер по итогам данного сезона Серии А?
buzzila
buzzila
11 января в 17:04
Все логично. Для чемпионата игроков более чем. Команда уже без еврокубковой весны. Под Конте взяли немало игроков. Если не будет результата в чемпе, будет, скорее всего новый тренер, которому не нужны будут Санчес, Сенси, Янг, Дармиан, Коларов и т. п. В конечном счете Аллегри на отдыхе, он давал результат и в Милане и в Юве при гораздо меньших понтах(ему давали команду, а не он выбирал). А так сейчас захочет еще Алонсо с Эмерсоном из Челси, будет десять фланговых защитников, из которых реальный топ Хакими. Потом не даст результата, а команде потом пристраивай пенсионеров с хорошими зарплатами. Првильно было сказано, после него хоть трава не расти.
Mоnоlo
Mоnоlo
11 января в 00:02
    shlifen
    shlifen ответ juvenale (раскрыть)
    10 января в 23:40
    К чему стёб, если вы и без меня вкурсе про состав Интера? =))

    Ханданович - 36
    Колларов и Янг - 35
    Видаль - 33
    ДеАмброзио, Санчес, Раноккиа - 32
    Дармиан и Перишич - 31

    Тут как видишь почти на целый состав игроков "предпенсионного" возраста либо ветеранов "на спаде" набирается... И не сказать же, что они в глубоком запасе сидят... Большинство из них пришло по желанию Конте... А после него "хоть трава не расти" =))
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 января в 23:37
    Денег ему не выделили, что он ещё мог сказать?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ juvenale (раскрыть)
    10 января в 22:59
    В данном контексте и построении выражения, это слово может значить как тренера так и команду.
    juvenale
    juvenale
    10 января в 22:36
    а с каких это пор прикол про тренера попадает под троллинг?т.е уже нельзя называть тренера лысый,физрук или добавлять окончания к имени?
    juvenale
    juvenale ответ shlifen (раскрыть)
    10 января в 22:25
    хакими лукаку барелла неплохие пенсионеры)))
    juvenale
    juvenale
    10 января в 22:24
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ shlifen (раскрыть)
      10 января в 21:58
      Все чётко написал)
      С этим составом можно внутренние кубки выиграть.
      Да и опыт у него есть, ведь это он начал последний триумфальный путь Юве в сериале.
      Непонятно мне одно, зачем ему столько старичков в команде.. да и странно, что такой технар, как Эриксен сидит в глухом запасе.
      Juventus CR7
      Juventus CR7
      10 января в 21:53
      Логично для чемпионата и етого состава с головой!! Главное правильно ним править!
      cska vperiod
      cska vperiod
      10 января в 21:48
      Это значит Интер не будет бодаться за золото.
      shlifen
      shlifen
      10 января в 21:18
      Какая хорошая цитата "Забудьте про «Интер» в это трансферное окно, вот что мне сказали."
      И правильно сказали кстати - Конте пора показать уже результат. Не мифический прогресс, а реальный результат. Игроков "пенсионеров" собрал добрых пол-команды, и приходили они по желанию самого Антонио, он просил - ему купили и Лукаку и Бареллу и Сенси и даже крутого Хакими. Попросил, привели Янга, Алексиса Санчеса, Видаля, Колларова и Дармиана... Бог с ним с Эриксеном - его руководство навязало - он толком и не играет...
      Так вот Конте пора выиграть хотя бы Кубок Италии. Гаттузо, с несоизмеримо меньшими вливаниями, кубок Италии с Наполи уже взял... Но Дженнаро и не изображает из себя супер-профессора, и не требует каждое ТО по 3-4 новых игрока...
      Ладно, если он скудетто не может взять, НО ни кубка Италии ни супер-кубка, ни Лигу Европы, ни даже просто выйти из группы ЛЧ - на это Конте пока не был способен... Антонио пора наконец дать результат, а тогда и летом можно будет требовать усиления команды. Думаю и фаны Интера хотят от него уже наконец трофеев, а не очередных жалоб... =)
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      10 января в 21:14
      Логично, судей уже не дозаявишь)
      drug01
      drug01
      10 января в 21:13
      У тренера своё мнение
      mihaluch
      mihaluch
      10 января в 21:06
      Значит никого не надо.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 января в 20:48
      У всех проблемы с деньгами.
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