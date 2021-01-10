Конте сообщил, что «Интер» не будет подписывать игроков в январе

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что миланский клуб не будет подписывать новых футболистов в текущее трансферное окно.
Глагола «хочу» в этом сезоне не существует. В августе мне сообщили о стратегии клуба, в апреле мы подписали контракт с Хакими, и больше никто не приезжал.
Стратегия ясна. Мне никто не нужен, я работаю с этими игроками, у нас есть сильные и слабые стороны, но это то, что мы имеем. Забудьте про «Интер» в это трансферное окно, вот что мне сказали.
Также недавно Конте высказался о борьбе «Интера» за чемпионский титул Серии А.
Ханданович - 36
Колларов и Янг - 35
Видаль - 33
ДеАмброзио, Санчес, Раноккиа - 32
Дармиан и Перишич - 31
Тут как видишь почти на целый состав игроков "предпенсионного" возраста либо ветеранов "на спаде" набирается... И не сказать же, что они в глубоком запасе сидят... Большинство из них пришло по желанию Конте... А после него "хоть трава не расти" =))
Ханданович - 36
Колларов и Янг - 35
Видаль - 33
ДеАмброзио, Санчес, Раноккиа - 32
Дармиан и Перишич - 31
Тут как видишь почти на целый состав игроков "предпенсионного" возраста либо ветеранов "на спаде" набирается... И не сказать же, что они в глубоком запасе сидят... Большинство из них пришло по желанию Конте... А после него "хоть трава не расти" =))
С этим составом можно внутренние кубки выиграть.
Да и опыт у него есть, ведь это он начал последний триумфальный путь Юве в сериале.
Непонятно мне одно, зачем ему столько старичков в команде.. да и странно, что такой технар, как Эриксен сидит в глухом запасе.
С этим составом можно внутренние кубки выиграть.
Да и опыт у него есть, ведь это он начал последний триумфальный путь Юве в сериале.
Непонятно мне одно, зачем ему столько старичков в команде.. да и странно, что такой технар, как Эриксен сидит в глухом запасе.
И правильно сказали кстати - Конте пора показать уже результат. Не мифический прогресс, а реальный результат. Игроков "пенсионеров" собрал добрых пол-команды, и приходили они по желанию самого Антонио, он просил - ему купили и Лукаку и Бареллу и Сенси и даже крутого Хакими. Попросил, привели Янга, Алексиса Санчеса, Видаля, Колларова и Дармиана... Бог с ним с Эриксеном - его руководство навязало - он толком и не играет...
Так вот Конте пора выиграть хотя бы Кубок Италии. Гаттузо, с несоизмеримо меньшими вливаниями, кубок Италии с Наполи уже взял... Но Дженнаро и не изображает из себя супер-профессора, и не требует каждое ТО по 3-4 новых игрока...
Ладно, если он скудетто не может взять, НО ни кубка Италии ни супер-кубка, ни Лигу Европы, ни даже просто выйти из группы ЛЧ - на это Конте пока не был способен... Антонио пора наконец дать результат, а тогда и летом можно будет требовать усиления команды. Думаю и фаны Интера хотят от него уже наконец трофеев, а не очередных жалоб... =)
И правильно сказали кстати - Конте пора показать уже результат. Не мифический прогресс, а реальный результат. Игроков "пенсионеров" собрал добрых пол-команды, и приходили они по желанию самого Антонио, он просил - ему купили и Лукаку и Бареллу и Сенси и даже крутого Хакими. Попросил, привели Янга, Алексиса Санчеса, Видаля, Колларова и Дармиана... Бог с ним с Эриксеном - его руководство навязало - он толком и не играет...
Так вот Конте пора выиграть хотя бы Кубок Италии. Гаттузо, с несоизмеримо меньшими вливаниями, кубок Италии с Наполи уже взял... Но Дженнаро и не изображает из себя супер-профессора, и не требует каждое ТО по 3-4 новых игрока...
Ладно, если он скудетто не может взять, НО ни кубка Италии ни супер-кубка, ни Лигу Европы, ни даже просто выйти из группы ЛЧ - на это Конте пока не был способен... Антонио пора наконец дать результат, а тогда и летом можно будет требовать усиления команды. Думаю и фаны Интера хотят от него уже наконец трофеев, а не очередных жалоб... =)