Конте сообщил, что «Интер» не будет подписывать игроков в январе

Главный тренер «Интера» заявил, что миланский клуб не будет подписывать новых футболистов в текущее трансферное окно.

Глагола «хочу» в этом сезоне не существует. В августе мне сообщили о стратегии клуба, в апреле мы подписали контракт с Хакими, и больше никто не приезжал.

Стратегия ясна. Мне никто не нужен, я работаю с этими игроками, у нас есть сильные и слабые стороны, но это то, что мы имеем. Забудьте про «Интер» в это трансферное окно, вот что мне сказали.