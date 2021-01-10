«Мне трудно комментировать эту игру». Фонсека — о ничьей с «Интером»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал итоги матча с «Интером» (2:2) в Серии А.

Мне трудно комментировать эту игру. Мы провели хороший первый тайм, а потом перестали быть цельной командой в течение 15-20 минут. После того как «Интер» забил второй гол, мы внезапно снова стали самими собой.

К сожалению, те 15-20 минут в начале второго тайма оказались фатальными.

«Интер» начал второй тайм с перемещения Брозовича и Видаля, поэтому мы потеряли возможность давить на них в этой зоне. Наша команда потеряла интенсивность и не была такой агрессивной, поэтому было трудно играть против такой команды, как «Интер», когда мы не могли прессинговать.