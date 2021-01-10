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«Мне трудно комментировать эту игру». Фонсека — о ничьей с «Интером»

10 января 2021, 21:57
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал итоги матча с «Интером» (2:2) в Серии А.

Мне трудно комментировать эту игру. Мы провели хороший первый тайм, а потом перестали быть цельной командой в течение 15-20 минут. После того как «Интер» забил второй гол, мы внезапно снова стали самими собой.

К сожалению, те 15-20 минут в начале второго тайма оказались фатальными.

«Интер» начал второй тайм с перемещения Брозовича и Видаля, поэтому мы потеряли возможность давить на них в этой зоне. Наша команда потеряла интенсивность и не была такой агрессивной, поэтому было трудно играть против такой команды, как «Интер», когда мы не могли прессинговать.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 02:34
Отличный матч выдали
STVA 1
STVA 1
10 января в 22:42
Хороший матч!
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 22:18, ред.
Комментируй-не комментируй, результат на табло, всё остальное - "лирика"...
drug01
drug01
10 января в 22:15
Боевая ничья!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 22:12
Спасибо за игру,ставка сыграла!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 января в 21:59
Всяко в футболе бывает...
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