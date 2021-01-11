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«Ювентус» может приобрести полузащитника «Астон Виллы»

11 января 2021, 12:49

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщает источник со ссылкой на TuttoJuve, услуги бразильца были предложены туринскому клубу, который намерен приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаса Торрейры из «Арсенала» (выступает за «Атлетико» на правах аренды), однако сам игрок не заинтересован в переходе в итальянскую команду.

«Ювентус» готов заплатить за трансфер Дугласа Луиса около 25 млн евро или включить футболиста в сделку по обмену.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 15 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
11 января в 15:51
Хватит АПЛ растаскивать
beefs
beefs
11 января в 13:15
такова участь команд с о слабым бюджетом...
drug01
drug01
11 января в 12:59
Все хотят усиление получить
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 12:56
Так Астон Виллу быстренько и растащят.
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