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«Ротор» приобрёл двух игроков «Астаны» и работает над трансфером третьего

11 января 2021, 19:06

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил, что клуб подписал контракты с футболистами «Астаны» Иваном Маевским и Дмитрием Шомко, а также рассказал о переговорах с нападающим казахстанского клуба Алексеем Щёткиным.

Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щёткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды.

Ранее стало известно, что «Ротор» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции.

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Vadik
Vadik
12 января в 20:32
Ну что тут сказать.... При наших деньгах можно считать успехом! Дай Бог заиграют и помогут остаться
soccertesttutanota
soccertesttutanota
12 января в 02:21
test3
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 19:55
Астану начали дербанить, там сейчас Кайрат феерит вместе с Вагнером!
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 19:48
Оптом, наверное, дешевле.
drug01
drug01
11 января в 19:25
Нашли богатую жилу и теперь будут тянуть всех к себе... Молодцы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 19:11
Очень неплохой вариант...
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