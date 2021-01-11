«Ротор» приобрёл двух игроков «Астаны» и работает над трансфером третьего

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил, что клуб подписал контракты с футболистами «Астаны» Иваном Маевским и Дмитрием Шомко, а также рассказал о переговорах с нападающим казахстанского клуба Алексеем Щёткиным.
Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щёткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды.
Ранее стало известно, что «Ротор» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции.