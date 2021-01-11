«Ротор» приобрёл двух игроков «Астаны» и работает над трансфером третьего

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11 января 2021, 19:06

Главный тренер «Ротора» сообщил, что клуб подписал контракты с футболистами «Астаны» и , а также рассказал о переговорах с нападающим казахстанского клуба .

Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щёткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды.

Ранее стало известно, что «Ротор» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции.