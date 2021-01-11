Ятченко перешёл в «Акрон»

«Акрон» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника .

Опытный защитник будет помогать тольяттинцам в весенней части Олимп- ФНЛ .

Дмитрий Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Почти всю свою профессиональную карьеру он выступал в высших дивизионах стран, где ему довелось поиграть (за исключением двух сезонов в ФНЛ в Самаре).

В России правый защитник выступал за нальчикский «Спартак», грозненский «Ахмат» (тогда еще «Терек»), красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов», в общей сложности сыграв в элите отечественного футбола 249 матчей (4 гола – в РПЛ , 7 – в ФНЛ и 1 – в рамках Кубка России).

Последние полтора года Дмитрий провел в минском «Динамо» и «Шахтере» из Караганды. За это время Ятченко выходил на поле казахстанской Высшей Лиги и белорусской Премьер-Лиги 29 раз, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.