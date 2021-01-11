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Ятченко перешёл в «Акрон»

11 января 2021, 11:03

«Акрон» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника Дмитрия Ятченко.

Опытный защитник будет помогать тольяттинцам в весенней части Олимп-ФНЛ.

Дмитрий Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Почти всю свою профессиональную карьеру он выступал в высших дивизионах стран, где ему довелось поиграть (за исключением двух сезонов в ФНЛ в Самаре).

В России правый защитник выступал за нальчикский «Спартак», грозненский «Ахмат» (тогда еще «Терек»), красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов», в общей сложности сыграв в элите отечественного футбола 249 матчей (4 гола – в РПЛ, 7 – в ФНЛ и 1 – в рамках Кубка России).

Последние полтора года Дмитрий провел в минском «Динамо» и «Шахтере» из Караганды. За это время Ятченко выходил на поле казахстанской Высшей Лиги и белорусской Премьер-Лиги 29 раз, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

ФК «Акрон» рад приветствовать Дмитрия в составе команды и надеется на плодотворное сотрудничество!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 12:19
Ну перешёл и молодец!
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 11:57
Очередной переход местного значения.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 11:37
"Знаковое событие" для российского футбола.
shlomo
shlomo
11 января в 11:15
Ну вот тебе...с таким послужным списком....:)))....опытный защитник любитель "путешествовать" по клубам бывшего союза наконец то сделал свой выбор....ну что вот теперь Акрону попрет в весенней части Олимп-ФНЛ....ни один нап больше не приблизится к штрафной....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 января в 11:06
Вот это расписали...
sv_1969
sv_1969
11 января в 11:03
Наверное это усиление
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