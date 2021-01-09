Новый голландец в «Спартаке». Не второй Фернандо, но предвестник Промеса

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09 января 2021, 22:00

Рассказываем о голландском новичке «красно-белых».

Согласился на РПЛ , потеряв практику в ПСВ

Йоррит Хендрикс покидает родной ПСВ впервые с 2004 года. С девяти лет был в структуре клуба, воспитывался в академии, играл за юношеский состав. В заявку на сезон его включили в восемнадцать лет, а через год парень забил первый мяч в родном клубе.

Параллельно призывался в сборные Нидерландов разных возрастов. А в 2016-м в товарищеской игре против Греции дебютировал за национальную команду. Карьера складывалась отлично, ведь ПСВ с Филлипом Коку трижды за четыре сезона выиграл чемпионства.

Йоррит поначалу менял основу на скамейку, но в последнем «золотом» чемпионате провел 33 поединка, все в основе. В сезоне 2017/18 Хендрикс забил 2 мяча, отдал 4 голевые передачи – лучший индивидуальный результат. Хотя понятно, что опорника не стоит оценивать по голам.

Хендриксу всего 25 лет, «Спартак» продолжает гнуть линию подписания футболистов, что могут вырасти в цене. Рост новичка — 181 сантиметр, не крепкий, но подвижный. Речь о левше с высокой культурой паса для Эредивизие, где стараются играть быстро, даже когда это безрассудно.

Хавбек в чемпионате старался выдавать пасы с точностью в районе 82-83 %. В «Спартаке» таким балуют, помимо центральных защитников, как раз Крал, Умяров и Зобнин. Поскольку в ПСВ Хендрикс играл не только глубоко, но с привязкой к полуфлангам, то скачут показатели в обороне.

Но что можно сказать точно – пиковые цифры лучше, чем у хавбеков «Спартака». Хендрикс выдавал сезон с 3 отборами за игру, а у «красно-белых» у Зобнина этот показатель равен 1.6. По перехватам Йоррит не такой большой специалист, но тут надо учитывать тактику ПСВ .

Команда Шмидта играет по схеме «4-4-2», а у Тедеско речь о «3-5-2». Появление Хендрикса намекает на перестановки в основе «Спартака», а в Россию попал, когда окончательно потерял место в основе родном клубе. В Эредивизие сыграл всего 3 матча в основе в новом сезоне.

Москвичи точно расстанутся с рядом легионеров

«Спартаку» логично подготовить команду к появлению нового тренера, что захочет увидеть в составе парочку футболистов под себя. Пока в заявке 7 легионеров, не считая Тиля и Роши, который 12 января должен быть в России. Хендриксу место останется точно.

Также логично предположить, что Крал недолго будет футболистом «Спартака», раз пригласили центрального хавбека с опытом игры в опорной зоне. О трансфере Алекса в АПЛ давно говорят. Осталось лишь определиться с идеальным временем расставания. Или сейчас, или летом после Евро-2020.

Скорее всего, «Спартак» постарается задержать чеха в команде до ухода Тедеско. Тем более, приезд Хендрикса не противоречит такому плану. Йоррит может играть в паре с Кралом. Тогда Зобнин получает отплату за игру на правом фланге обороны – перемещается выше по схеме.

Бакаев хуже смотрелся под нападающими, чем раньше, Кокорин на этой позиции не заиграл, Ларссон тоже органичнее в роли одного из двух форвардов. Появление Хендрикса намекает на эксперимент с Зобниным под нападающими, ведь против «Динамо» Роман на этой позиции смотрелся здорово.

И постоянно смещался в зону правого инсайда. Кралу же очевидно непросто удерживать опорному зону одному без поддержки прирожденного разрушителя. Были позиционные ошибки перед воротами, результативные контратаки соперников. Схема «3-5-2» подразумевает игру в два центральных, потому пытались взять Сангаре, что ушел как раз в ПСВ и усадил Хендрикса на лавку.

В Москве же ни Умяров, ни Урунов не стали основными рядом с Кралом. А Зобнин может быть полезен в другой роли. Появление еще одного хавбека было нужно и по причине трансферных амбиций Крала, и из-за увлечения Романа атакой. Также был еще один важный аргумент.

«Спартаку» нужен человек, связывающий линии

Размышляя о ключевой слабости тактики «красно-белых», всегда приходишь к выводу, что проблемы в медлительности выхода в атаку. Джикия и Жиго пытаются добавить длинных передач в стиле Ловрена и Ракицкого, но своего Дзюбы впереди нет, поэтому успех чередуют с провалом.

Крал идет на пролом – взял мяч и побежал. Зобнин не мастер разрезающих передач и хитрых забросов, удобнее подавать мячи навесами. Умяров в теории мог ты стать новым Фернандо, но ему не хватает опыта и умения работать в разрушении. Урунов тоже мимо кассы, хотя в «Уфе» многое получалось.

Новичок в стиле Фернандо был нужен. Найти буквальную замену хавбеку из чемпионского состава не получилось. Без большого трансферного бюджета это сделать сложно. Уж больно породистый в техническом плане был толстячок из Бразилии. Тот же Норманн и дорогой, и хочет в топ-5 – не вариант.

Хендрикс согласился и браковал дальние передачи не так часто. У него есть потенциал для связывания линий обороны и атаки. Просто в ПСВ в нем видели скорее хавбека с двойными функциями. Это точно не плеймейкер – отсюда идея с Зобниным вместо «десятки», но и не чистый опорник.

А бонусом при трансфере Йоррита является еще одна трансферная логическая цепочка. Раз Тедеско одобрил подписание парня, у которого заканчивался контракт – читай, дешево взяли, то остаются деньги на аренду знакового голландца.

Если отдать Урунова, то появляется место для возвращения Промеса. Пока это лишь отдаленные планы, прощупывают почву с «Аяксом», ведь у Квинси есть личные проблемы в Нидерландах. Но не удивимся голландскому зимнему десанту.

В «Спартаке» нидерландцы не всегда зажигали. У Де Зеува были сложные времена, а Тиль не заиграл. Но Хендрикс – интересный игрок, который и разрушать умеет, и пасы будет раздавать, если такой приказ поступит. А если его подвезут в связке с Промесом – шансы «Спартака» на высокие места вырастут.

Не только потому, что сам Квинси получил практику игры в центре поля и диапазон действий расширен. В первой части сезона «Спартаку» остро не хватало людей, умеющих сделать все самостоятельно – как Зобнин, например. Проще говоря, был дефицит опытных чемпионов рядом с молодежью.

И Хендрикс, и Промес в своей жизни выигрывали чемпионские звания, причем неоднократно. Но в случае Йоррита есть опасения – ранее не играл за рубежом. У него двое маленьких детей. Семью точно надо перевозить в Москву, чтобы Хендрикс не заскучал. Но речь о боевитом парне, так что ставка на него за 500 тысяч евро не безрассудная.

Все проще и дешевле, чем у Тиля. Игрок амплуа Йоррита вписывается в схемы Тедеско, правильного реджисту давно искали. Трансферная стоимость Хендрикса выше, чем 500 тысяч евро плюс зарплата за год (1.2 млн евро). Так что если совсем не заиграет, то без проблем расстанутся.

Это редкий для «Спартака» трансфер с подстраховкой. Контракт до 2024-го, бонусы вменяемые. Хотя понятно, что приезд резервиста ПСВ не может вызывать строго положительные эмоции. Но Урунов не заиграл, Умяров не окреп, Бакаев сдал, а Крал должен уйти. Хендрикс не помешает, а поможет ли? Узнаем уже весной.