Хендриксу прочат провал в РПЛ. Собрали мнения о новичке «Спартака» из Голландии

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11 января 2021, 18:02

От «очень обычный футболист» до «бедный Йоррит».

Только факты

1. Хендрикс — трехкратный чемпион Нидерландов в составе ПСВ (2014/15, 2015/16, 2017/18).

2. В 2014-м на тот момент 19-летний Йоррит входил в сферу интересов «Ювентуса», в 2019-м возможность трансфера голландского хавбека рассматривал ЦСКА , а в 2021-м Хендрикс, судя по всему, присоединится к «Спартаку».

3. На протяжении последних трех лет количество игровой практики Хендрикса в ПСВ неумолимо снижалось:

2017/18 = 39 матчей и 3338 минут на поле

2018/19 = 38 матчей и 2999 минут

2019/20 = 25 матчей и 1560 минут

2020/21 = 16 матчей и 855 минут (за половину сезона)

4. В ноябре Йоррит перенес коронавирус, который выбил его из строя почти на месяц.

5. В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 ПСВ принимал ЦСКА и одержал волевую победу со счетом 2:1, которая позволила голландскому клубу обойти МЮ и выйти в плей-офф, а «армейцев» оставила на последней строчке. Йоррит Хендрикс отметился результативной передачей на Люка Де Йонга.

Только мнения

Гис Фрерикс, журналист голландского издания Voetbalzone:

Не могу назвать этот переход усилением для «Спартака». Определенно, нет. Видимо, «Спартак» выбрал Хендрикса из-за низкой стоимости, иначе этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если «Спартак» взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.

Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью. Его появление не увеличит шансы «Спартака» на чемпионство. Хендрикс — умный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, но москвичи не выйдут с ним на новый уровень.

Марко Тиммер, обозреватель голландского издания Voetbal International:

В этом сезоне при тренере Роджере Шмидте Йоррит — двенадцатый игрок команды, ближайший запасной. Играет довольно много, но далеко не всегда в стартовом составе. Для Хендрикса переход в «Спартак» станет хорошим вариантом продолжения карьеры, но если бы он проходил в основу ПСВ , то наверняка продлил бы контракт с родным клубом, в который пришел в восемь или девять лет. Он хороший игрок, хотя в последнее время и забуксовал, но здесь много факторов. Отмечу его человеческие качества — хороший парень, профессионал. Когда на поле, выкладывается на 200%.

Павел Кучеров, бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона»:

100% не сильнее Зобнина и Крала. И точно не будет. Что касается Умярова — то, на мой взгляд, российскому футболисту всегда надо отдавать приоритет. Нужно давать россиянину шанс и игровое время, чтобы он развивался. Но это — если логично подходить к развитию футболистов. В «Спартаке», видимо, на эту ситуацию сейчас смотрят иначе. Можно только поздравить менеджмент Хендрикса и ПСВ , для них это супер-сделка, а что касается «Спартака»… Это не игрок уровня «красно-белых», он не соответствует задачам и амбициям клуба. Неплохой, но достаточно обычный и средний футболист, который в этом сезоне не проходит в основу ПСВ . Не могу понять логику в действиях «Спартака». Мне кажется, не обошлось без женской руки.

Роман Нагучев, футбольный комментатор и знаток голландского футбола:

Я уверен, что примерно через полгода Йоррит Хендрикс решит, что чемпионата России с него хватит. Очень обычный футболист, но теперь с кучей денег.

Болельщики ПСВ

Wesley Duvé: Входил в топ-6 моих любимых игроков, но, к сожалению, остановился в развитии в последние три года.

Thijs: Проиграл конкуренцию одноклубникам, но остается героем ПСВ . Спасибо за твою игру и чемпионства, у тебя все будет хорошо, Йоррит!

Tijs Paijmans: Я много на него ворчал в последнее время, но все-таки хорошо к нему отношусь. Он парень, выросший в нашем клубе, всегда много работал. Надеюсь, он получит удовольствие от футбола в России и неплохо заработает.

Maas: Болельщики «Аякса», когда узнали, что Йоррит Хендрикс отправился в Москву и не забьет им 4 гола в воскресенье.

Ajax fans when they realise that Jorrit Hendrix is in Moskou now which means that he can't score 4 goals tomorrow against them#ajapsv pic.twitter.com/XKK6tdFYPR — Maas (@maasPSV) January 9, 2021

Матч между «Аяксом» и ПСВ завершился со счетом 2:2, причем ПСВ вел со счетом 2:0 к середине первого тайма, но не удержал победу. Один из голов «Аякса» забил Квинси Промес, который якобы хочет вернуться в «Спартак».

Remy Saanen: Воспитанник клуба, всегда отдавался на 110%. Не гений, но серьезно недооцененный игрок.

R 3 M K O: На мой взгляд, настоящий ПСВер. Нескоро забуду тот гол «Витессу» и пивной душ для Йоррита. Удачи в новом приключении!

René Verbruggen: Настоящий продукт академии ПСВ , которому, к сожалению, не удалось вырасти до того уровня, где бы мы его хотели видеть. Но он блестящий профи и преданный человек. У тебя все будет хорошо, Йоррит! ПСВ всегда будет твоим домом.

Ruudsmits2: Надежный, но посредственный футболист.

D.Chapwoman: Кстати, я видел, как Хендрикс в молодости играл в центре защиты. Мне кажется, что на этой позиции он мог бы раскрыться лучше, чем в полузащите.

BB # 5: Неправильное решение ПСВ . Зимние трансферы всегда плохо сказывались на команде. Надеюсь снова увидеть его в Эйндховене. Спасибо и до свидания, Йоррит.

Gerjan: Бедный Йоррит! Надеюсь, не замерзнет там! А так удачи, конечно. Игра Хендрикса не всем нравилась, но стоит признать, что он топ-профи.