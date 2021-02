Хендриксу прочат провал в РПЛ. Собрали мнения о новичке «Спартака» из Голландии

От «очень обычный футболист» до «бедный Йоррит».

Только факты

1. Хендрикс — трехкратный чемпион Нидерландов в составе ПСВ (2014/15, 2015/16, 2017/18).

2. В 2014-м на тот момент 19-летний Йоррит входил в сферу интересов «Ювентуса», в 2019-м возможность трансфера голландского хавбека рассматривал ЦСКА , а в 2021-м Хендрикс, судя по всему, присоединится к «Спартаку».

3. На протяжении последних трех лет количество игровой практики Хендрикса в ПСВ неумолимо снижалось:

2017/18 = 39 матчей и 3338 минут на поле

2018/19 = 38 матчей и 2999 минут

2019/20 = 25 матчей и 1560 минут

2020/21 = 16 матчей и 855 минут (за половину сезона)

4. В ноябре Йоррит перенес коронавирус, который выбил его из строя почти на месяц.

5. В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 ПСВ принимал ЦСКА и одержал волевую победу со счетом 2:1, которая позволила голландскому клубу обойти МЮ и выйти в плей-офф, а «армейцев» оставила на последней строчке. Йоррит Хендрикс отметился результативной передачей на Люка Де Йонга.

Только мнения

Гис Фрерикс, журналист голландского издания Voetbalzone:

Марко Тиммер, обозреватель голландского издания Voetbal International:

Павел Кучеров, бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона»:

Роман Нагучев, футбольный комментатор и знаток голландского футбола:

Болельщики ПСВ

Wesley Duvé: Входил в топ-6 моих любимых игроков, но, к сожалению, остановился в развитии в последние три года.

Thijs: Проиграл конкуренцию одноклубникам, но остается героем ПСВ . Спасибо за твою игру и чемпионства, у тебя все будет хорошо, Йоррит!

Tijs Paijmans: Я много на него ворчал в последнее время, но все-таки хорошо к нему отношусь. Он парень, выросший в нашем клубе, всегда много работал. Надеюсь, он получит удовольствие от футбола в России и неплохо заработает.

Maas: Болельщики «Аякса», когда узнали, что Йоррит Хендрикс отправился в Москву и не забьет им 4 гола в воскресенье.

Ajax fans when they realise that Jorrit Hendrix is in Moskou now which means that he can't score 4 goals tomorrow against them#ajapsv pic.twitter.com/XKK6tdFYPR