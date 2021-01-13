Сульшер: «VAR вдохнул в нас жизнь. Понимаю злость игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после победы над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ .

Конечно, я очень доволен. Ты всегда доволен, когда берёшь три очка. Нам нужно было очень попотеть, чтобы заработать их, и мы это сделали.

Спокойствие и самообладание стали ключом к успеху в этом матче. В первые полчаса мы играли не очень здорово, но затем VAR вдохнул в нас жизнь. [Отменённый] гол Харри Магуайра был идеален, и я понимаю злость парней. Мне пришлось успокаивать их в перерыве. Будем честными, отменённый гол – это ошибка.

Гол Погба был превосходен, отличное исполнение. Поль играл очень здорово. Нам было бы легче, если бы мы забили и второй мяч, но мы не ищем лёгких путей.

Теперь нас ждёт проверка в матче с чемпионом, который добился невероятных успехов. Это прекрасный тест для нас.