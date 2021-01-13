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Сульшер: «VAR вдохнул в нас жизнь. Понимаю злость игроков»

13 января 2021, 04:18
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после победы над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ.

Конечно, я очень доволен. Ты всегда доволен, когда берёшь три очка. Нам нужно было очень попотеть, чтобы заработать их, и мы это сделали.

Спокойствие и самообладание стали ключом к успеху в этом матче. В первые полчаса мы играли не очень здорово, но затем VAR вдохнул в нас жизнь. [Отменённый] гол Харри Магуайра был идеален, и я понимаю злость парней. Мне пришлось успокаивать их в перерыве. Будем честными, отменённый гол – это ошибка.

Гол Погба был превосходен, отличное исполнение. Поль играл очень здорово. Нам было бы легче, если бы мы забили и второй мяч, но мы не ищем лёгких путей.

Теперь нас ждёт проверка в матче с чемпионом, который добился невероятных успехов. Это прекрасный тест для нас.

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hoper
hoper ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 января в 18:59
Не проиграть на Энфилде.Это самое главное.Не проиграть.
vastudio
vastudio
13 января в 12:37
Обтеститесь в матче с Ливером по полной))))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 января в 08:49
Главное что победили
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 января в 08:22
Хорошо что победили, а то мог-бы быть скандал из-за отменённого гола Магуайра. Даже в АПЛ, где футбол силовой, не смогли определить с ВАР правильно забитого мяча.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 07:40
Молодец, признаёт что повезло
ДАША Д
ДАША Д
13 января в 06:19
Победили и скандала не случилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 04:37
Матч с Ливерпулем даст ответы на несколько вопросов. Главный вопрос в том, насколько хорош МЮ в борьбе за чемпионство. Претендентов на трофей в этом сезоне достаточное количество, а играть еще больше половины игр. Так что все может еще поменяться и не раз.
Ждем игру с Ливерпулем.
Gahi
Gahi
13 января в 04:23
Если всё правильно делать то это в помощь.
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