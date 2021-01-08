Арбитры подарили «Спартаку» 9 очков? Проверяем громкие утверждения Гурцкая

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08 января 2021, 11:03

Агент, раньше связанный с москвичами, дал жару.

Посредник Гурцкая явно нехорошо расстался со «Спартаком», раз решил украсть хлеб Федотова – представил себя экспертом по судейству. Причем уверенно заявил о 9 пунктах, которые москвичи якобы получили благодаря ошибкам арбитров в их пользу. Но там эмоции и громкие обвинения, лучше поработаем с фактами.

«Спартак» — «Сочи» — 2:2

Экспертно-судейская комиссия (дальше для удобства — ЭСК) признала ключевую ошибку арбитров Казарцева и Еськова. Федун грозился снять «Спартак» с чемпионата, у москвичей украли победу с помощью левого пенальти – официальный вердикт РФС .

«Спартак» — «Ахмат» — 2:0

Тут могло быть удаление у «Ахмата», но «Спартак» выиграл 2:0, ляп рефери не повлиял на результат. Заслуженная победа москвичей по качеству моментов, по ударам – 19:7, у «Ахмата» были подход, но ни одного опасного момента.

«Уфа» — «Спартак» — 1:1

Все ждали победы «Спартака», куда перешел Газизов, ранее владевший частью акций «Уфы», но москвичи на удивление вальяжно работали с моментами. Промахи Ларссона, Джикии, Бакаева и Соболева лишили двух пунктов в игре, где по ударам счет был 7:21, а по точным – 2:5.

«Спартак» — «Локомотива» — 2:1

ЭСК не рассматривала эпизоды дерби «Спартака» и «Локомотива», не было причин. Зато можно отметить, что моменты команды Тедеско были качественнее, а счет по точным ударам – 8:3.

«Ротор» — «Спартак» - 0:1

Первая явная ошибка в пользу «Спартака». Ее признали в РФС . Сухой зря поставил пенальти после падения Соболева, ведь тот «нарисовал». У «Ротора» был один жирный шанс – у Давиташвили, но у «Спартака» могли забить Жиго и Бакаев с игры. По ударам счет 12:22.

«Спартак» — «Арсенал» - 2:1

Лесового отправили отдыхать после второй карточки за споры с арбитром. Но ни в ЭСК, ни в «Арсенале» не нашли оснований оспаривать этот эпизод. Работа Матюнина в целом не нравится тулякам, но они признали – в игре почти без точных ударов (3:2), «Спартак» был чуть лучше.

ЦСКА – «Спартак» — 3:1

Теория про заговор в пользу Федуна и Алекперова плохо сочетается с ничьей против «Уфы» или поражением от ЦСКА . Без скандалов Эджуке забил на 91-й минуте (и гол могли не засчитать), получился счет 3:1. ЦСКА заслужил успех, но учтите, что по метким выстрелам разница 5:4, по xG — ничья. Влашич забил, а Понсе – нет, вот и вместо 2:2 вышло 2:1 и атака с голом Эджуке.

«Рубин» — «Спартак» — 0:2

Слуцкий натерпелся от арбитров, но в конкретном поединке не было скандала, зато было удаление у «Спартака». Чаще атаковал и создавал моменты казанский клуб – 23 удара против 6, 7 выстрелов в створ против 1 у «Спартака». Ларссон реализовал свой момент, а еще помог автогол казанцев.

«Тамбов» — «Спартак» — 0:2

Снова команда Тедеско не показала качественный футбол для зоны ЛЧ , но выиграла с разницей в два мяча. Судейство ни при чем, просто более сильная команда дожала не такую мощную. «Спартак» реализовал два своих шанса, причем дубль сделал левый защитник Айртон, который забивает крайне редко. Рефери не влияли.

«Спартак» — «Зенит» — 1:1

Кукуян не среагировал на фол Азмуна против Зобнина. Но это придирки к предупреждениям, ни один из клубов после этого поединка не подавал жалобы в ЭСК. «Спартак» привычно для сезона мазал – Понсе и Ларссон имели по моменту. Фаворит из Санкт-Петербурга привычно положился на Ерохина, хотя у Караваева тоже был момент. «Зенит» нанес намного больше ударов в створ – счет 4:11, но их качество хромало.

«Химки» — «Спартак» - 2:3

Вот тут можно спорить. ЭСК постановила, что против Понсе совершили «безрассудный фол в штрафной площади». Также признали, что гол в ворота «Химок» на 77-й минуте матча забит по правилам. Сам «Спартак» мог требовать пенальти, так что Гурцкая промахнулся, с ним не согласны эксперты. Говорить, что игра строго судейская – попытка выдумать скандал в игре с обоюдными шансами.

«Краснодар» — «Спартак» - 1:3

В ЭСК признали, что гол Понсе нельзя было засчитывать из-за фола со стороны форварда. И у «быков» был такой состав, что их от ничьей смог отбросить неправильный поступок Безбородова – недоглядели фол Понсе. Без первого мяча весь ход поединка могли переписать, будь в РПЛ сильные арбитры.

«Спартак» — «Ростов» — 0:1

Еще один матч, который плохо вписывается в теорию о заговоре в пользу «Спартака». Ларссон промахнулся, Мамаев – попал, вот тебе и курган для победных надежд москвичей. Левое удаление Хаджикадунича – и сразу это писали, и в ЭСК подтвердили, не повлияло на счет на табло.

«Урал» — «Спартак» — 2:2

В ЭСК признали первый гол «Спартака» законным, объяснив свое решение грамотно, по букве закона. И заявление «Урала» о пенальти в ворота гостей отклонили. Судья Федотов указывал, что второй гол хозяев нельзя было засчитывать, поскольку до атаки был фол на Ларссоне. То «Спартак» выигрывает от судейских ошибок, то сразу проигрывает, качели.

«Спартак» — «Динамо» — 1:1

Всегда показательно, когда после дерби не обращаются в РФС сами клубы. «Динамо» в целом играло веселее, а гол Скопинцева стал украшением дерби. Вот только «засланный казачок» Зобнин огорчил Шунина. Причем Роман имел несколько шансов, не один. А судьи тут не отметились.

«Спартак» — «Ротор» — 2:0

Сразу 22 удара москвичей, из которых целых 8 – точные. И хотя «Ротор», как и в первом круге, грамотно огрызался, но получаем заслуженный пенальти, который реализовал Кокорин. Но нервы себе фаворит потрепал, гол Жиго пришел на 92-й минуте. Вопрос о качестве, реализации атак москвичей, а не судейства.

«Спартак» — «Тамбов» — 5:1

Здесь семь ошибок в пользу «Спартака», все – в первом тайме. А если не ерничать, то Ларссон и Понсе в игре, где счет 5:1, умудрились упустить шансы на хет-трики. Счет легко мог быть 7:1, или даже 7:0. Судья тут был статистом.

«Сочи» — «Спартак» - 1:0

Совпадение, но снова скандал после матча клубов Федуна и Ротенберга. И вот тут в ЭСК выступили странно. Посчитали, что рука Цаллагова, выставленная в сторону, в «естественном положении». Также обвинили Жиго в симуляции после захвата того же Цаллагова. Зато в этом матче арбитры точно не ошибались в пользу «Спартака», Гурцкая не к чему придраться.

«Зенит» — «Спартак» - 3:1

Тедеско проиграл тактически. План Семака на игру сработал, Ловрен пытался вернуть интригу автоголом, но статистика красноречивая. По качеству моментов счет 2.62 против 0.13, по ударам — 27:5, по точным выстрелам – 9:2. Теория Гурцкая о том, что «Спартак» судят так, как никогда не судили «Зенит» ( ЦСКА или «Локомотив» — подставьте чемпиона на свой вкус), не подтверждается в конкретном поединке.

Выводы о судействе игр «Спартака»

- именно в поединках москвичей чаще всего возникали спорные ситуации. С мелкими эпизодами, которые рассматривались ЭСК, получается больше двадцати моментов;

- ошибок не в пользу «Спартака» больше. А еще чаще команда вела, но подводила реализация. Или в ЭСК смотрели часть эпизодов, оставляя важные за бортом;

- если суммировать, то «Спартак» заработал максимум 4-6 пунктов наверх в матчах, где судьи ошибались в его пользу. Гурцкая насчитал 9 очков, откуда он их взял – загадка;

- максимум подаренного – шесть, минимум отнятого — семь. У «Спартака» могло быть 36 очков – на одно больше, чем сейчас, отработай рефери идеально;

- но если бы в трех играх рефери приняли ровно те же решения, что в реальности, а еще в четырех не было ошибок против «Спартака», то у москвичей набралось бы 42 очка.

Но сценарий сезона РПЛ писал не Дуглас Адамс, ответ на главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Остального для Тедеско не 42, а 35. Гурцкая попытался создать для вас вселенную, где учитывать все ошибки в пользу москвичей, но забывают ляпы против них.

Мягко говоря, однобоко. Лучше послушать разных экспертов, среди которых Маркус Мерк. Сумма ошибок дает +1 для «Спартака», в реальности их обделили на один балл. А вот если бы их судили, как чемпионов разных лет в прошлом – могли опережать «Зенит» на один пункт.