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Гаттузо: «Нельзя удалять игрока, пославшего судью из-за странного пенальти»

вчера, 02:48
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Интера» (0:1) в матче 12-го тура Серии А жёстко раскритиковал решение главного арбитра Давиде Массы удалить форварда неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

Такое происходит только в Италии. Я сказал арбитру Массе, что за две минуты до удаления он похвалил Инсинье за то, что он вёл себя как капитан, а через две минуты показал ему красную карточку.

Нельзя удалять игрока, особенно капитана, за то, что он послал судью после сомнительного пенальти. В Англии и Шотландии игроки постоянно посылают арбитров, и ничего не происходит. Только в Италии за это могут удалить с поля.

Когда я был игроком, это был спорт, где рефери должен был проявлять здравый смысл и понимать, что после сомнительного пенальти игрок может его послать, а судья должен сделать вид, что не слышал этого. Нельзя оставлять команду в меньшинстве из-за подобных вещей.

Он [Инсинье] даже не говорил этого в агрессивной манере.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
сегодня в 01:44
Да Янг то причем,он не участвовал в эпизоде.А вот по Сенси лично у меня вопросы.
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 23:56
А кто был в офсайде? Янг? Сам Сенси?
bublikyo
bublikyo
вчера в 20:23
Так вот какое у них отношение к судьям в Италии, не удивительно что Видаля удалили против Реала за его язык
Альфамен
Альфамен ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
вчера в 15:03
Не оправдываю Инсинье,он должен быть наказан,он должен сдерживать себя,а не судья терпеть на все сто с вами в этом согласен.А вот про пенальти нет,не был он по делу,игрок Интера был в офсайде.
Maximiliano_777
Maximiliano_777
вчера в 13:16
т.е. судью послать можно, а игрока удалять за это нет? Логика конечно странная. Это игрокам надо контролировать свои эмоции, а не судья должен терпеть. Тем более пенальти по делу, судья был рядом, всё видел и контролировал. Не понимаю зебр, которые гонят на судью. Моросите что ли?!
juvenale
juvenale
вчера в 12:33
ну это ведь миланцы играли
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 10:49
Ха-ха нет нужно было по голове погладить )
112910415
112910415
вчера в 09:59
такие порядки в Италии, и точка !
Juve14
Juve14
вчера в 08:47
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение
    вчера в 08:26
    Гатуззо бы наверное еще и втащил после того как увидел красную...
    FROBI
    FROBI
    вчера в 08:20
    Судья поручил игроку доставить послание. Лично. И как можно быстрее ))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 06:58
    Гаттузо просто красавчик
    Cympak-05
    Cympak-05
    вчера в 06:39
    В этом весь Гаттузо. Топчик
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 06:23
    Если послал, то сам и пошел.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 05:00
    В России за не назначенный пенальти судью вообще могут избить.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 03:57
    Нужно сдерживать себя
    Это во первых.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 03:48
    Гаттузо, ты не прав.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 03:34
    Может оно и правильно.
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