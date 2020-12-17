Гаттузо: «Нельзя удалять игрока, пославшего судью из-за странного пенальти»

Главный тренер «Наполи» после поражения от «Интера» (0:1) в матче 12-го тура Серии А жёстко раскритиковал решение главного арбитра Давиде Массы удалить форварда неаполитанцев .

Такое происходит только в Италии. Я сказал арбитру Массе, что за две минуты до удаления он похвалил Инсинье за то, что он вёл себя как капитан, а через две минуты показал ему красную карточку.

Нельзя удалять игрока, особенно капитана, за то, что он послал судью после сомнительного пенальти. В Англии и Шотландии игроки постоянно посылают арбитров, и ничего не происходит. Только в Италии за это могут удалить с поля.

Когда я был игроком, это был спорт, где рефери должен был проявлять здравый смысл и понимать, что после сомнительного пенальти игрок может его послать, а судья должен сделать вид, что не слышал этого. Нельзя оставлять команду в меньшинстве из-за подобных вещей.

Он [Инсинье] даже не говорил этого в агрессивной манере.