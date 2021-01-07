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Гурцкая: «У „Спартака“ есть 9 очков, которых не должно было быть»

07 января 2021, 02:42

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что в первой части сезона РПЛ судьи приняли много спорных решений в пользу «Спартака».

«Спартак» забрался в тройку за счёт провала «Краснодара» и «Локомотива». У «Спартака» есть 9 очков, которых не должно было быть — такого спорного судейства, как в первой части чемпионата, в пользу одной команды не было никогда. Примеры? Хотя бы пенальти в матче с «Химками».

Матч с «Сочи»? После этого одного спорного пенальти им вернули пять таких спорных пенальти. Играли бы «Краснодар» и «Локо» в свою силу, «Спартак» был бы сейчас шестым.

Угроза Федуна о снятии с чемпионата была настолько сильна? По факту — да. Никто бы, конечно, не дал бы снять «Спартак». Кто-то, может быть, совсем наверху болеет за «Спартак», и куда-то звонок раздался. Не знаю… Но по факту «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». А когда перестали так судить, случились матчи с «Ростовом», «Уралом», «Сочи» и «Зенитом».

«Спартак» не заслуживает этого третьего места по футболу, который показывал. Это просто стечение обстоятельств. В первую очередь — судейство.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 18:44
предельно "объективное" мнение ...
Правдин Семён
Правдин Семён
08 января в 12:08
Срочно под капельницу этого господина. Тут явная интоксикация и передозировка ..вна.
димон 37
димон 37 ответ n272nm (раскрыть)
08 января в 11:33
Фурсенка, вас в Севастополь хотел увозить, так что помолчал бы
n272nm
n272nm
08 января в 04:26, ред.
Я сразу писал, что истерика красно-белых с воплями про снятие с чемпионата была устроена ровно для того, чтобы получить преференции от судей, что Спартак, в итоге, таки получил. У нас в чемпионате ровно одна команда, против которой существует мифический заговор. Постоянно кто-то хочет уничтожить самобытный футбольный коллектив из Москвы. И когда Спартак начинает совсем плохо играть, этот самый заговор вытаскивается на свет божий, а дальше уже начинаются конспирологические версии вплоть до того, что уничтожить Спартак хочет сам Вова Путин.
pomor45
pomor45
07 января в 20:14
Федуновщина приносит свои плоды.
STVA 1
STVA 1 ответ yrasikos22 (раскрыть)
07 января в 14:44
Уважаемый что хочу то и пишу!И мне лично пох что на Спартак что на Зенит!Для Вас больше вопросов к Спартаку , а у меня к Зениту и даже не к Зениту а к к верхушке его!У каждого своё мнение и не надо своё возводить в абсолют!Без обид!
leopit
leopit
07 января в 14:33
    Варвар7
    Варвар7
    07 января в 13:56
    A ху ху не хо хо!
    makkie
    makkie
    07 января в 11:11, ред.
    От трансферов и распилов имени Трабукки и Гурцкая волосы дыбом встают.
    Два прохиндея, которые всегда стараются раскрутить клубы на максимум комиссий.
    Завели Райковича в Локо и Петковича в Спартак... молодцы )))

    И вот сейчас один из этих дельцов, явно после празднования НГ, всерьёз рассуждает о "помощи" Спартаку.
    ABir
    ABir
    07 января в 10:25
    Кто этот Гурцкая, откуда он вылез со своим никому не интересным мнением? Протрезвел что-ли ?
    batog
    batog
    07 января в 09:28
    Писаю на тех(мужиками называть не буду), кто не давно ушел из команды и поливает её грязью!
    stavr74
    stavr74
    07 января в 09:22
    интересно кого интересует мнение мужика с женской фамилией ???
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ STVA 1 (раскрыть)
    07 января в 08:09
    Стрелками стрелять не надо,к Зениту тоже есть вопросы,но к Спартаку их больше...
    Блоссия
    Блоссия
    07 января в 07:59
    Последствия новогодних злоупотреблений всегда неловко наблюдать.
    ermak6848
    ermak6848
    07 января в 05:09
    новогодний кудесник ещё один нашёлся после пекинской Утки-н...
    Барeт Гейл
    Барeт Гейл
    07 января в 04:16
    А так же нет 9 очков, которые должны были быть.
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 января в 03:29
    Хоть нашёлся один человек и вслух рассказал истину.
    STVA 1
    STVA 1
    07 января в 02:46
    Ещё один "эксперт". Но больше всего умиляет фраза : «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит»
    Занавес)))))
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