Гурцкая: «У „Спартака“ есть 9 очков, которых не должно было быть»

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что в первой части сезона РПЛ судьи приняли много спорных решений в пользу «Спартака».

«Спартак» забрался в тройку за счёт провала «Краснодара» и «Локомотива». У «Спартака» есть 9 очков, которых не должно было быть — такого спорного судейства, как в первой части чемпионата, в пользу одной команды не было никогда. Примеры? Хотя бы пенальти в матче с «Химками».



Матч с «Сочи»? После этого одного спорного пенальти им вернули пять таких спорных пенальти. Играли бы «Краснодар» и «Локо» в свою силу, «Спартак» был бы сейчас шестым.

Угроза Федуна о снятии с чемпионата была настолько сильна? По факту — да. Никто бы, конечно, не дал бы снять «Спартак». Кто-то, может быть, совсем наверху болеет за «Спартак», и куда-то звонок раздался. Не знаю… Но по факту «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». А когда перестали так судить, случились матчи с «Ростовом», «Уралом», «Сочи» и «Зенитом».

«Спартак» не заслуживает этого третьего места по футболу, который показывал. Это просто стечение обстоятельств. В первую очередь — судейство.