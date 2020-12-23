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Арбитра матча «Ювентус» – «Фиорентина» могут отстранить на один тур

сегодня, 20:53
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный арбитр матча 14-го тура Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» (0:3) может получить временное отстранение от работы.

По информации La Gazzetta dello Sport, Федерико Ла Пенна, скорее всего, не получит назначение ни на один из матчей 15-го тура.

К такому вердикту пришли из-за спорных решений арбитра: он не показал хавбеку «Фиорентины» Борхе Валеро вторую желтую карточку за фол на полузащитнике Родриго Бентанкуре во втором тайме, а также дважды не назначил пенальти в ворота «Фио» в спорных ситуациях.

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Cayman
Cayman ответ fanliverpoolfan забанен (раскрыть)
сегодня в 22:13
куплени же были
fanliverpoolfan забанен
fanliverpoolfan забанен
сегодня в 22:02
Не поставил две пенальти и сразу хотят отстранить
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:00
Пенн честно отсудил матч, а его хотят отстранить.Аха)))
Самодержавие не сломить
Самодержавие не сломить ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:54
Полная задница это 8:2, а виноват был Айтекин, который не смог оформить назначение на этот немецкий фильм для взрослых. Аха-ха)
Жека10
Жека10
сегодня в 21:50
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить
    сегодня в 21:46
    Это было видно даже обывателям, до матча с фиорентиной у Юве украли 6 очков, столько же приписали миланским конкурентам, а с фиорентиной Ле Пенна просто творил произвол и всего то один матч дисквы? До конца сезона отстранить его, Мариани, Довери, Массу, Джакомели, Абиссо и Гуиду.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 21:45
    Во как!Напихали старухе полную задницу и сразу судья виноват))
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 21:43
    Так ему! из-за этого судейки моя стандартная проходная ставочка накрылась медным тазом)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:41
    Юве ничем не отличаются от нашей народной. Наныряли, не поставил на точку- свободен. Только у нас намного свирепее...
    joma_inter
    joma_inter
    сегодня в 21:28
    За 9 лет можно было всех судьей отстранит тогда!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:23
    Ювентийцы уже нажаловались. А когда же остальные клубы пожалуются на них, когда юве каждую игру тащат?)
    aj3g8ydj275s
    aj3g8ydj275s
    сегодня в 21:20
    Тут уже дайте сразу скудетто Ювентусу и золотой бутсы Кристина и Бадир будет доволен
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:11
    это смех)))его до конца сезона должны отстранить,это как минимум....чувак своими дейтсвиями просто вычеркнул Ювентус из чемпионской гонки
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:04
    А почему только на один тур,Ювентус же три гола пропустил,значит и отстранять надо на три тура! 🤣🤣🤣
    drug01
    drug01
    сегодня в 21:02
    Судьи во всех странах допускают ошибки
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 20:57
      beefs
      beefs
      сегодня в 20:55
      я думал только у нас чудят...
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 20:53
      Не только у нас судейские непонятки
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