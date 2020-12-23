Арбитра матча «Ювентус» – «Фиорентина» могут отстранить на один тур

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сегодня, 20:53

Главный арбитр матча 14-го тура Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» (0:3) может получить временное отстранение от работы.

По информации La Gazzetta dello Sport, Федерико Ла Пенна, скорее всего, не получит назначение ни на один из матчей 15-го тура.

К такому вердикту пришли из-за спорных решений арбитра: он не показал хавбеку «Фиорентины» Борхе Валеро вторую желтую карточку за фол на полузащитнике Родриго Бентанкуре во втором тайме, а также дважды не назначил пенальти в ворота «Фио» в спорных ситуациях.