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Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного судьи

16 декабря 2020, 02:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в концовке встречи.

Я сказал, что, возможно, четыре минуты [компенсированного времени] — это недостаточно. Было почти три минуты ожидания. Учитывая замены, четыре минуты — это недостаточно. Но, честно говоря, он главный, ему и решать.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
16 декабря в 20:11
Судья: "Продлевать будете?"
Гвардиола:"ну ещё пять минуточек"
Raamtvall
Raamtvall
16 декабря в 09:18
Да он просто жалкая истеричка. Привык, что ему шейхи по 50 допминут покупают для отскока, когда не идёт, а тут они зажали. У девочки истерика, сорвался. Ни один нормальный тренер себе такого не позволяет на поле, только никчёмный шарлатан.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 декабря в 07:30
Странные эти тренеры. Ну за 3-4 минуты ещё можно понять, но зачем из-за 1 минуты метаться, прыгать и злиться. Лучше бы спросил у своих игроков: Почему они не играли сильно все предшествующие 90 минут матча.
112910415
112910415
16 декабря в 05:47
так и допрыгаться можно
Mangur
Mangur
16 декабря в 04:44
Нервы надо беречь. Не востанавливаются.
Juve14
Juve14
16 декабря в 04:34
"Если за два тайма мы не ведем в счете, нужно играть третий тайм" - Хосеп Гвардиола
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 декабря в 03:20
Лол, а еще мы помним, как лысый каталонский герой рвался бить тренера "Уигана", когда он с командой третьего дивизиона выкинул его из Кубка. И после матча с "Ливерпулем" истерил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 декабря в 02:49
Гвардиола нервничает, так и уволить могут.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 декабря в 02:48
Играть нужно достойно.
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