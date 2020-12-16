Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного судьи

Главный тренер «Манчестер Сити» после ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в концовке встречи.

Я сказал, что, возможно, четыре минуты [компенсированного времени] — это недостаточно. Было почти три минуты ожидания. Учитывая замены, четыре минуты — это недостаточно. Но, честно говоря, он главный, ему и решать.