Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного судьи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в концовке встречи.
Я сказал, что, возможно, четыре минуты [компенсированного времени] — это недостаточно. Было почти три минуты ожидания. Учитывая замены, четыре минуты — это недостаточно. Но, честно говоря, он главный, ему и решать.
Pep Guardiola was not happy with the amount of injury time 😬 pic.twitter.com/7K5ci9wUoR— B/R Football (@brfootball) December 15, 2020
Гвардиола:"ну ещё пять минуточек"
Гвардиола:"ну ещё пять минуточек"