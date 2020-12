Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного судьи

Главный тренер «Манчестер Сити» после ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в концовке встречи.

Pep Guardiola was not happy with the amount of injury time 😬 pic.twitter.com/7K5ci9wUoR