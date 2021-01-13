Матич: «„Манчестер Юнайтед“ находится на своём месте»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ , а также выход МЮ на первое место в таблице.

Матч прошёл так, как мы и ожидали. Мы проделали отличную работу и заслужили очки. Мы на вершине таблицы и очень этому рады. Мы находимся на своём месте.

«Бернли» — хорошая команда, и одержать здесь победу нелегко.

Мы идём от матча к матчу. Этот был для нас как финал, и мы так же настраиваемся на следующую игру против «Ливерпуля».