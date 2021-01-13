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Матич: «„Манчестер Юнайтед“ находится на своём месте»

13 января 2021, 06:28
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал выездную победу над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ, а также выход МЮ на первое место в таблице.

Матч прошёл так, как мы и ожидали. Мы проделали отличную работу и заслужили очки. Мы на вершине таблицы и очень этому рады. Мы находимся на своём месте.

«Бернли» — хорошая команда, и одержать здесь победу нелегко.

Мы идём от матча к матчу. Этот был для нас как финал, и мы так же настраиваемся на следующую игру против «Ливерпуля».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Gahi (раскрыть)
13 января в 14:58
критиковал и продолжаю, не вижу того, чего хотелось бы, несмотря на положение клуба и очки. Нет главного - доказательной убедительности во всех победах! Игрового рисунка внятного вообще нет, в защите сплошные просчеты, Магвайр постоянно бегает на стандарты (безуспешно!), оголяет позиции, оставшиеся не справляются, будь помастеровитее напы противника, место МЮ было бы другим. Марсьяль деградировал окончательно и бесповоротно, его давно никто не боится, над ним просто глумятся защи противника, но ОГС его ставит и ставит в основу. Скотти не соответствует уровню АПЛ, Фред с натяжкой, Матичу давно пора в другой клуб, Погба одной ногой (и уже давно!) играет. Бруну уже немного зазвездился, рановато ему почивать на лаврах, Рэшфорд чем-то озабочен (его думы, похоже, не об игре!). Остальные берут с них пример! Вот вам картина! И это при том, что ОГС считает, что все идет хорошо. То есть, лично у меня оптимизма все это не вызывает!
lobsterdam
lobsterdam ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 января в 14:41
ну уж нет, с вещами и на выход да и Матича пусть прихватит! Более медлительной середины в АПЛ не существует, ковыряется с мячом как старушка на льду, чисто на опыте играет и только!
Gahi
Gahi
13 января в 10:23, ред.
Первого ноября Манчестер Юнайтед играли шестую игру против Арсенала с начало чемпионата где они проиграли в упорной борьбе и это стало третьим поражением команды, две победы и одна ничья в этих матчах, команда набрала всего 7 очков. Сульшер и команда  подверглись большому давлению и критики со стороны болельщиков и специалистов. Все кому ни лень старались высказаться о не высоких профессиональных способностях Сульшера и том доверии которое ему оказывают в клубе. И вот за два месяца Сульшер с командой сделали то что многие не могли даже себе и представить, что команда из 11 последующих игр выиграют 9 матчей и 2 игры сыграют вничью. Таким образом набрав 36 очков Манчестер Юнайтед возглавил турнирную таблицу и теперь уже опережает Ливерпуль на 3 очка. И те кто так критиковал команду начинают её хвалить, действительно от любви до ненависти один шаг. Тем интереснее становится чемпионат в АПЛ и борьба за заветный трофей.  Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 09:37
Игра не понравилась!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 января в 08:52
В нынешнем состоянии МЮ может и выиграть Ливер, но может и проиграть с крупным счётом, как например с ТТХ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 08:39
Не сказал бы, что МЮ безоговорочно доминировал в ходе матча. Победа - скорее плод индивидуального мастерства игроков, а именно Поля Погба. Как не нахваливал он ассист, но его удар можно рассматривать как проявление высочайшего мастерства. Мне даже начинает казаться, что в последних матчах Погба лучше Бруну Фернандеша. В том числе по обостряющим передачам. МЮ стоит подумать и посмотреть на дальнейшее развитие событий, прежде чем рассматривать варианты расставания с Полем.
drug01
drug01
13 января в 07:33
Игры покажут силу команды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 07:17
МЮ на хорошем ходу!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 06:37
МЮ просто удивляет
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