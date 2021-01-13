Папен: «Мне кажется, что Икарди не любит конкуренцию»

Легенда французского футбола в интервью France Football подверг критике нападающего «Пари Сен-Жермен» . Бывший форвард сборной Франции выразил мнение, что аргентинец не готов бороться за место в основе ПСЖ .

Наблюдая за игрой Икарди в течение года, я не чувствовал, что он хочет задать здесь жару. Как такое возможно?

Я не заметил в нём страсти. После всего, что я увидел, у меня появились большие сомнения относительно его характера.

Мне кажется, он не любит конкуренцию. В «Интере» он производил очень серьёзное впечатление, но там он был бесспорной звездой и капитаном, а в Париже он просто именитый игрок, стоящий позади Неймара, Мбаппе и некоторых других футболистов.