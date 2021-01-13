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Папен: «Мне кажется, что Икарди не любит конкуренцию»

13 января 2021, 03:00

Легенда французского футбола Жан-Пьер Папен в интервью France Football подверг критике нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди. Бывший форвард сборной Франции выразил мнение, что аргентинец не готов бороться за место в основе ПСЖ.

Наблюдая за игрой Икарди в течение года, я не чувствовал, что он хочет задать здесь жару. Как такое возможно?

Я не заметил в нём страсти. После всего, что я увидел, у меня появились большие сомнения относительно его характера.

Мне кажется, он не любит конкуренцию. В «Интере» он производил очень серьёзное впечатление, но там он был бесспорной звездой и капитаном, а в Париже он просто именитый игрок, стоящий позади Неймара, Мбаппе и некоторых других футболистов.

Отметим, Икарди отличился голом и результативной передачей, выйдя на замену в недавнем матче Лиги 1 с «Брестом» (3:0).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
13 января в 07:57
Может и зря его купили.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 января в 07:54
Перебор звзд в одном коллективе может приводить к таому результату.
an-525
an-525
13 января в 03:37
Икарди просто зазвездился.
ОПС
ОПС
13 января в 03:37
Лишь бы забивал
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