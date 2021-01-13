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Погба: «Матч с „Бернли“ был очень трудным. Будем готовиться к „Ливерпулю“»

13 января 2021, 02:09
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездную победу над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ.

Игра была очень тяжёлой, очень сложной, и, конечно, мы хотели победить. Мы знаем, что играть здесь нелегко. Но мы взяли три очка и очень рады этому. Однако нам предстоит ещё долгий путь, и необходимо сохранять концентрацию до конца сезона.

[Голевой] пас был замечательный, у меня была возможность подбежать и пробить. Я очень рад этому голу.

Мы знали, что, если мы победим, то возглавим таблицу перед игрой с «Ливерпулем». Нужно сохранять спокойствие. Это важный момент. Это будет прекрасный матч для всех. Впереди большая игра, будем готовиться к ней.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 января в 08:47
Молодец что забил и согласен надо к Ливерпулю хорошо подготовится.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 января в 08:36
Хотели взять на классе, играли со слабенькой командой, но получилось не убедительно. Теперь надо уже настроиться на командную игру, ведь победа над сильным соперником, всегда приятней.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 05:34
Готовьтесь, вам это пригодится
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 января в 02:58
Вымучили победу. О.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 02:34
Кто бы мог подумать еще туров десять назад , что МЮ после 17го тура возглавит таблицу . Но это случилось! Тут видятся несколько факторов данного успеха и главным фактором является нестабильность конкурентов. Нельзя сказать , что МЮ стал намного сильнее, просто конкурентов и фаворитов потряхивает очень значительно. Ближайший матч с Ливерпулем может прояснить ситуацию. Если МЮ смогут одолеть Ливерпуль , вот тогда появятся реальные шансы на победу в АПЛ. Хотя , объективности ради , надо признать , что сыграно меньше половины матчей в чемпионате и все может кардинально измениться. Могут вмешаться травмы, вирус, усталость из-за плотного графика. Но то что количество претендентов на титул увеличилось - это еще больше подогревает интерес к АПЛ. Ждем с нетерпением следующих туров.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 02:23
Пока все идет по плану...
sv_1969
sv_1969
13 января в 02:14
Победили с тркдом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 02:13
Даа,с трудом победили!
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