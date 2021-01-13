Погба: «Матч с „Бернли“ был очень трудным. Будем готовиться к „Ливерпулю“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Бернли» (1:0) в перенесённом матче 1-го тура АПЛ .

Игра была очень тяжёлой, очень сложной, и, конечно, мы хотели победить. Мы знаем, что играть здесь нелегко. Но мы взяли три очка и очень рады этому. Однако нам предстоит ещё долгий путь, и необходимо сохранять концентрацию до конца сезона.

[Голевой] пас был замечательный, у меня была возможность подбежать и пробить. Я очень рад этому голу.

Мы знали, что, если мы победим, то возглавим таблицу перед игрой с «Ливерпулем». Нужно сохранять спокойствие. Это важный момент. Это будет прекрасный матч для всех. Впереди большая игра, будем готовиться к ней.