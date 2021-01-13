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Джампаоло: «Очень жаль, когда играешь 120 минут и уходишь ни с чем»

13 января 2021, 05:52
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноЗакончился после серии пенальти

Наставник «Торино» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Милана» (0:0, 4:5 — пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Команда хорошо поработала. Этим вечером перед ней стояла задача быть конкурентоспособной.

Я попросил команду играть в футбол, потому что это был единственный шанс одержать победу. У нас не так много отличных распасовщиков, но мы старались изо всех сил и показали характер.

Очень жаль, когда играешь 120 минут и уходишь с пустыми руками. Особенно когда в субботу вам предстоит ещё один матч. Мне не нравится этот календарь, ведь это будет уже пятая игра за 13 дней. Причём одна из них шла 120 минут.

Когда дело доходит до серии пенальти, случиться может всё. Мы никогда не пренебрегали Кубком Италии, но нам нужно думать о следующе матче Серии А, который очень важен для нас.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
13 января в 10:30
Пригласили мутного тренера и надеятся начать выигрывать. Джампаоло еще после прошлого старта в «Милана» должен был забыть о карьере тренера и пойти пасти овец. Вообще никакущий же.
Cat01
Cat01
13 января в 07:35
Бывает и такое футбол это игра
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 06:52
Кто то должен был проиграть.
ДСА
ДСА
13 января в 06:17
Главное все же, что прошли дальше.
sv_1969
sv_1969
13 января в 06:09
Ничто не поделаешь!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 января в 06:01
Футбол это игра
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