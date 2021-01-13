Джампаоло: «Очень жаль, когда играешь 120 минут и уходишь ни с чем»

Наставник «Торино» прокомментировал поражение от «Милана» (0:0, 4:5 — пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Команда хорошо поработала. Этим вечером перед ней стояла задача быть конкурентоспособной.

Я попросил команду играть в футбол, потому что это был единственный шанс одержать победу. У нас не так много отличных распасовщиков, но мы старались изо всех сил и показали характер.

Очень жаль, когда играешь 120 минут и уходишь с пустыми руками. Особенно когда в субботу вам предстоит ещё один матч. Мне не нравится этот календарь, ведь это будет уже пятая игра за 13 дней. Причём одна из них шла 120 минут.

Когда дело доходит до серии пенальти, случиться может всё. Мы никогда не пренебрегали Кубком Италии, но нам нужно думать о следующе матче Серии А, который очень важен для нас.