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Пиоли: «„Милан“ всё равно показал класс — нелегко забить 5 из 5 пенальти»

13 января 2021, 05:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (0:0, 5:4 — пенальти) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Я не могу быть недовольным нашим выступлением, так как это была наша четвёртая игра за 9 дней. Нам не хватало энергии.

Жаль, что мы не победили в основное время, но мы всё равно показали класс, потому что нелегко реализовать пять из пяти 11-метровых ударов.

Мы верим в свои способности. Мы всегда позитивно мыслим во время матчей и сохраняем концентрацию, и это окупается. Матчи очень сложны, и вам необходима эта вера в себя.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
13 января в 13:31
ну 12 же забили уже в сезоне
Ozabot
Ozabot ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
13 января в 10:28
«Торино» вообще ничего не заслужил. 3 удара в створ за 120 минут, а второй тайм вообще не вылезали из своей штрафной. Миланский вратарь даже не вспотел. Стоял одиноко на морозе и зевал. Вообще туринцам еще повезло, что их штанга постоянно спасала, а то бы еще в первом тайме вещи паковали.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
13 января в 09:16
Милану легче всех, они через матч пенальти пробивают. Так что натренированные. Торино жаль. Заслужили проход больше, чем Милан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 06:09
Этими 120 минутами только усугубили усталость
Mangur
Mangur
13 января в 06:08
Врятли это класс. Удача.
ОПС
ОПС
13 января в 05:36
Забивать пенальти тоже надо уметь.
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