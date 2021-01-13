Пиоли: «„Милан“ всё равно показал класс — нелегко забить 5 из 5 пенальти»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Торино» (0:0, 5:4 — пенальти) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Я не могу быть недовольным нашим выступлением, так как это была наша четвёртая игра за 9 дней. Нам не хватало энергии.

Жаль, что мы не победили в основное время, но мы всё равно показали класс, потому что нелегко реализовать пять из пяти 11-метровых ударов.

Мы верим в свои способности. Мы всегда позитивно мыслим во время матчей и сохраняем концентрацию, и это окупается. Матчи очень сложны, и вам необходима эта вера в себя.