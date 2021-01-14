Газизов может заработать на трансфере Урунова из «Спартака»

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14 января 2021, 19:41

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может получить деньги с продажи полузащитника . Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с «красно-белыми», бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учёта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч.

Ранее председатель совета директоров „Уфы“ Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб рассматривает вариант с переходом Урунова.