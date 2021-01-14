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Газизов может заработать на трансфере Урунова из «Спартака»

14 января 2021, 19:41

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может получить деньги с продажи полузащитника Остона Урунова. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с «красно-белыми», бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учёта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч.

Ранее председатель совета директоров „Уфы“ Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб рассматривает вариант с переходом Урунова.

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Все комментарии
bamana
bamana
15 января в 00:02
говорил и говорю,что этот тим плоть от плоти наперсточник! футбол и этот наперсточник -разные полюса!
Сп62
Сп62
14 января в 21:58
А почему нельзя отдать просто в аренду, без продажи.
Ironigor
Ironigor ответ Я на стреме (раскрыть)
14 января в 21:55
Конечно же, там в обоих случаях ключевое слово Газизов и Газпром - Газ бензин бабло - топливо !!!
Ironigor
Ironigor
14 января в 21:51
Попрошу без Но , точно заработает и не мало.
Я на стреме
Я на стреме ответ Супервайзер (раскрыть)
14 января в 21:49
в этих сложных схемах жидкость перетекает из одного сосуда в другой не меняя химической формулы изменяется только в цене. господин Газизов проходя мимо танкера не заморачивался под каким он флагом. просто отлил себе канистрачку, и на его век хватит.
а вообще это был тролинг , не претендующий на достоверность
протон1
протон1
14 января в 21:42
газиз и так заработал на увольнении от спама 400 лямов вроде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 21:36
Не хило замутил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
14 января в 21:30
Я не удивлюсь, что и с продажи Кокоши (если удастся его кому-нить впарить) половина денег уйдёт в карман Газизова. Челс давно уже не в Спартаке, а доить Федуна продолжает...
25процентный клоун
25процентный клоун
14 января в 21:19
Надеюсь Урунов уйдет бесплатно, как и какорин
Супервайзер
Супервайзер ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 января в 21:17
Алекперов никогда не был министром, но был замминистра.
Федун занимался приватизацией подведомственных предприятий- Лангепаснефтегаз, Урайнефтегаз и Когалымнефтегаз, по первым буквам названия которых и был назван Лукойл.
Федун не был другом Алекперова, но был его партнером, которому досталась определенная доля в Лукойле.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
14 января в 21:15
Аксинья остын💧. Атаманом станешь.🤣.((( Рис,чай и баранина особый тема.)))
Супервайзер
Супервайзер ответ Я на стреме (раскрыть)
14 января в 21:10
Башнефть давно уже принадлежит Роснефти.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 января в 21:08
Человек умеет зарабатывать бабло с ветра, стоит отдать должное. И то что выбрал Федуна в качестве своей жертвы это не удивительно
Аксинья
Аксинья
14 января в 21:02
Федуну надо посадить Урунова на лавку, вернее в раздевалку, перевести на рис и чай ( по праздникам можно баранину) и никому не светить...Со временем все о нём забудут (кроме Газизова)
ТТ
ТТ ответ ошалевший (раскрыть)
14 января в 20:57, ред.
Газизов,при подписании Урунова из узбекского клуба в Уфу вложил свои деньги. Соответственно ,без каких либо препонов он и переписал его в Спартак после своего назначения на должность в Москве! Выходит он имел право "сообразить"такой пункт в контракте!
Я на стреме
Я на стреме ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 января в 20:50
Лукойл продаёт, Башнефть в карман кладёт)
Я на стреме
Я на стреме
14 января в 20:48
одно удовольствие наблюдать как Газизов работает!
makkie
makkie
14 января в 20:42
С ума сойти, ну и условия в контрактах.
Что Цорн, что Газизов... Федун вообще не проверяет что ли?
Добряк
Добряк
14 января в 20:28
Пройдут годы, а Газизов все ещё будет сушить Федуна...
нечитайло
нечитайло
14 января в 20:28
Все идеи работать в агенты
leopit
leopit
14 января в 20:28
    berda2003
    berda2003
    14 января в 20:28
    ещё один нищеброд: денег на хлеб нет, приходится чёрную икру мазать на салями...
    Хиромант
    Хиромант
    14 января в 20:27
    Песня: "Российская футбольная реальность". Исполняет заслуженный..., короче Газизов:

    - Туда-сюда, обратно... Не знаю как кому, а мне на карман приятно...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Трезвый повар (раскрыть)
    14 января в 20:27
    Неправильное понимание слова "бизнесмен". Федун получил свой пакет "Лукойла" от друга-министра нефтяной промышленности СССР Аликперова. С тех пор ему на счет беспрерывно капают дивиденды, опционы и зарплата вице-президента и они с Аликперовым и рулят компанией.

    Никто вообще не в курсе, хороший ли бизнесмен Федун, может, абсолютно никакой. Просто нефтяные сверхдоходы так и так хороший навар дают.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    14 января в 20:26
    Приветствую. Помню 2'/, 💸Султана.🤣.)))Интересно чем занимается модельер🤣?
    ошалевший
    ошалевший ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 января в 20:25
    в данном случае уфу же и обобрал
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 января в 20:25
    Ай да Газизов!!! Пришел, увидел , обобрал!!!
    ошалевший
    ошалевший ответ ТТ (раскрыть)
    14 января в 20:25
    как вариант можно сделать так чтобы не продавать или расторгнуть и потерять самому если бы так хотелось не давать газизову,а смысл,если трансфер прибыль принёс
    ошалевший
    ошалевший ответ Трезвый повар (раскрыть)
    14 января в 20:24
    прописано так что в данной ситуации газизов наварится и спартак,то есть минуса нет или ты в первый раз слышишь выплате бонусов бывшему клубу или агенту за последующую продажу или выплаты бонус за определённые пункты,везде так
    ТТ
    ТТ
    14 января в 20:20
    Газизову респект! . Заложил мину замедленного действия для своего кармана!!!
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