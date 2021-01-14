Газизов может заработать на трансфере Урунова из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может получить деньги с продажи полузащитника Остона Урунова. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с «красно-белыми», бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учёта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч.
Ранее председатель совета директоров „Уфы“ Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб рассматривает вариант с переходом Урунова.
а вообще это был тролинг , не претендующий на достоверность
а вообще это был тролинг , не претендующий на достоверность
Федун занимался приватизацией подведомственных предприятий- Лангепаснефтегаз, Урайнефтегаз и Когалымнефтегаз, по первым буквам названия которых и был назван Лукойл.
Федун не был другом Алекперова, но был его партнером, которому досталась определенная доля в Лукойле.
Федун занимался приватизацией подведомственных предприятий- Лангепаснефтегаз, Урайнефтегаз и Когалымнефтегаз, по первым буквам названия которых и был назван Лукойл.
Федун не был другом Алекперова, но был его партнером, которому досталась определенная доля в Лукойле.
Что Цорн, что Газизов... Федун вообще не проверяет что ли?
Что Цорн, что Газизов... Федун вообще не проверяет что ли?
- Туда-сюда, обратно... Не знаю как кому, а мне на карман приятно...
- Туда-сюда, обратно... Не знаю как кому, а мне на карман приятно...
Никто вообще не в курсе, хороший ли бизнесмен Федун, может, абсолютно никакой. Просто нефтяные сверхдоходы так и так хороший навар дают.
Никто вообще не в курсе, хороший ли бизнесмен Федун, может, абсолютно никакой. Просто нефтяные сверхдоходы так и так хороший навар дают.