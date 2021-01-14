«Унион» стал ещё одним претендентом на Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в Бундеслигу.
Как сообщается, аргентинец может покинуть клуб в ближайшие несколько недель. «Унион» хочет арендовать форварда до конца сезона.
Ранее стало известно об интересе к Гайчу со стороны «Шеффилда», «Трабзонспора» и «Бешикташа».
Не удивлюсь, если скоро подключатся Челси с Монако. Там кореша гинера рулят, могут подсобить с накруткой ценника...
Не удивлюсь, если скоро подключатся Челси с Монако. Там кореша гинера рулят, могут подсобить с накруткой ценника...