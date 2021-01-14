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«Унион» стал ещё одним претендентом на Гайча

14 января 2021, 18:27

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в Бундеслигу.

Как сообщается, аргентинец может покинуть клуб в ближайшие несколько недель. «Унион» хочет арендовать форварда до конца сезона.

Ранее стало известно об интересе к Гайчу со стороны «Шеффилда», «Трабзонспора» и «Бешикташа».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
14 января в 20:19
Зачем им Гайч, у них есть Крузе, Авонии, Беккер. Доиграют сезон и без Гайча, он им вряд ли в бундеслиге поможет
CSKA2012
CSKA2012
14 января в 20:05
Блин столько клубов его хотят, уже и самим нужен ))) надо дать до конца сезона дать ему время .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 января в 19:48
Удивительный ты гражданин. Удивляешься только правде про Зенит, а фантазиям про другие клубы веришь. Прям член Единой России и ярый поклонник Миллера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 19:12
Прям рвут друг у друга великого Гайича!😜
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 18:56
Пофиг кто лишь бы забрали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 18:54
гинер потирает руки. Несколько претендентов, можно начинать торг или даже аукцион.
Не удивлюсь, если скоро подключатся Челси с Монако. Там кореша гинера рулят, могут подсобить с накруткой ценника...
sv_1969
sv_1969
14 января в 18:54
Главное ваши никому на... не нужны! Кузюкин себя бесплатно предлагал а в итоге ?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
14 января в 18:49
А может это не спрос, а фейки? В любом случае надо пройти предсезонку с клубом, а там видно будет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 января в 18:48
На Чалова тоже в своё время очередь образовывалась из Челси, Кристал Пэлэса и Фк Факела, вполне возможно, что это всё утки.
Cat01
Cat01
14 января в 18:46
Значит он не так плох!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ 1-я конная (раскрыть)
14 января в 18:39
А не лучше сейчас продать!Ясен пень что у Картошкина он не заиграет!Тот будет до упора Чалова ставить!А тут ведь ещё хет-трик перед паузой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 января в 18:38
ВМГ уже пора принять решение по Гайчу, спрос есть.
1-я конная
1-я конная ответ КЭТиК (раскрыть)
14 января в 18:37
Из слухов - не более. Останется в ЦСКА, если после паузы опять себя не покажет - тогда будут продавать
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 18:27
Уже неплохая очередь образовалась.
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