«Унион» стал ещё одним претендентом на Гайча

1610638023

14 января 2021, 18:27

Нападающий ЦСКА может перебраться в Бундеслигу.

Как сообщается, аргентинец может покинуть клуб в ближайшие несколько недель. «Унион» хочет арендовать форварда до конца сезона.

Ранее стало известно об интересе к Гайчу со стороны «Шеффилда», «Трабзонспора» и «Бешикташа».