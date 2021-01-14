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Мурзагулов: «Мы бы не отказались от приобретения Роналду, Месси и Урунова»

14 января 2021, 18:10

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на слухи о возможном переходе в клуб нападающего «Зенита» Станислава Крапухина и полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

По Крапухину пока ничего конкретного не могу сказать. У нас действительно есть интерес к ряду серьезных игроков, но мы не будем подтверждать никого до тех пор, пока не подпишем их.

Что касается Урунова, то я много раз говорил, что Остон — очень хороший игрок, но по поводу того, где он будет продолжать свою карьеру, я ни добавить, ни убавить ничего не могу.

Мы бы не отказались от приобретения Криштиану Роналду. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси. От приобретения Урунова тоже бы не отказались. Вот так могу сказать.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:14
лучше бы всю троицу
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 января в 21:36
Урунова нереал конечно подписать в Уфу, Лео и Криш в приоритете
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ memphis (раскрыть)
14 января в 20:56
это стих должен быть? если да то лучше больше не пытайся их писать, плохо получается
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 января в 20:54
от Газизова глупого юмора набрался?
Брулин
Брулин
14 января в 20:26
Как эти два ноунэйма попали в одну компанию с Уруновым?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 января в 20:01
Если есть деньги на Месси и Роналду ,тогда чего жмётесь на Урунова-то ? Видимо у вас в УФЕ все такие " дельцы " как и Газизов ! ))))))))))))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Great Chris (раскрыть)
14 января в 19:53
А кто будет Феррари или Мазерати???
Great Chris
Great Chris ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 января в 19:37
Бугатти надо поменять на шевроле ланус. Этим будет Урунов, а запорожцем дельфин.
Great Chris
Great Chris ответ Трезвый повар (раскрыть)
14 января в 19:36
Урунов гораздо совершеннее криштины.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 января в 19:11
"Я не отказался бы от «Bugatti» или «Ferrari», но не отказаться могу только от «Запорожца»".
memphis
memphis
14 января в 19:04
Взяли Месси и Роналду
И Урунова Остона.
Выпьем еще по 100 граммов
И покурим не Винстона
Сантус
Сантус
14 января в 18:43
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    14 января в 18:29
    Мы бы не отказались от приобретения Роналду, Месси и Урунова. Кто-то в этой тройке лишний. Не могу понять кто
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 января в 18:11
    А губа не треснет?!
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