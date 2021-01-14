«Уфа» проявляет интерес к форварду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин может продолжить карьеру в «Уфе».
Как сообщается, решение по трансферу футболиста будет принято после первого сбора питерского клуба.
Ранее стало известно, что «Зенит» может отпустить Крапухина в аренду.
Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин может продолжить карьеру в «Уфе».
Как сообщается, решение по трансферу футболиста будет принято после первого сбора питерского клуба.
Ранее стало известно, что «Зенит» может отпустить Крапухина в аренду.
Дзюба, после аренды в Тулу, вернулся в Зенит "голодный до игры", "злой на руководство Зенита и на самого себя", и заигравший так, что теперь об его аренде никто уже и не заикается.
Дзюба, после аренды в Тулу, вернулся в Зенит "голодный до игры", "злой на руководство Зенита и на самого себя", и заигравший так, что теперь об его аренде никто уже и не заикается.