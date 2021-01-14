«Уфа» проявляет интерес к форварду «Зенита»

1610633370

14 января 2021, 17:09

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в «Уфе».

Как сообщается, решение по трансферу футболиста будет принято после первого сбора питерского клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» может отпустить Крапухина в аренду.