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«Уфа» проявляет интерес к форварду «Зенита»

14 января 2021, 17:09

Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин может продолжить карьеру в «Уфе».

Как сообщается, решение по трансферу футболиста будет принято после первого сбора питерского клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» может отпустить Крапухина в аренду.

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Все комментарии
номер 12
номер 12 ответ ermak6848 (раскрыть)
15 января в 08:05, ред.
Не угадал. Это игрок молодежки, который очень сильно прибавил в этом году. В составе Зенита-1 он уже выходил в этом году.
Хиромант
Хиромант
14 января в 17:48
Аренда (в плане получения игрового времени в основе и приобретения опыта игры в РПЛ) ещё никому не мешала.
Дзюба, после аренды в Тулу, вернулся в Зенит "голодный до игры", "злой на руководство Зенита и на самого себя", и заигравший так, что теперь об его аренде никто уже и не заикается.
berda2003
berda2003
14 января в 17:45
в уфе вдруг заиграет, потом купят в 100 раз дороже, разницу поделят агенты и заинтересованные люди...
sv_1969
sv_1969
14 января в 17:37
Может и заиграет!
ошалевший
ошалевший
14 января в 17:35
22 года,ппц,а оносятся к нему как к 16-17 летнему,а играет как 14летний
Бубнин
Бубнин
14 января в 17:34
После первого сбора в питерском клубе установили личность неизвестного нападающего, обнаруженного "Уфой" в составе "Зенита". Им оказался Станислав Крапухин, ранее отсидевший длительный срок на скамейке.
ermak6848
ermak6848
14 января в 17:22
Видимо тот, что с краю сидит на длинной скамейке...
Zenit_84
Zenit_84
14 января в 17:10
Неизвестный форвард Зенита
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 17:10
Уфе это не по кармагу!
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