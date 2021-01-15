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Матип вернулся к тренировкам «Ливерпуля» после травмы

15 января 2021, 23:31

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип восстановился после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

Как сообщает журналист Джеймс Кэррол, камерунец присутствовал на сегодняшней тренировке клуба.

Матип вернулся к тренировкам «Ливерпуля» после травмы

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Все комментарии
shlifen
shlifen
15 января в 23:59
Капец, какой же Матип "хрустальный"... Лечится, набирает форму, играет 2-3-5 игр - и снова в лазарет. При этом сказать что он бестолковый защитник, тоже не получается, в конце-концов, ЛЧ Ливерпуль брал во многом благодаря его связке с Ван Дейком. Для мерсисайдцев его возвращение очень кстати в предверии матча с МЮ, даже если по итогу Жоэль снова отправится лечится.
Опять же, не обвиняю игрока - такое уж у него здоровье... Другое дело, что руководство "красных" не хочет потратить хотя бы 10-15 млн. на покупку обычного среднего центрального защитника - вместо этого надежда на то, что Клопп "магическим образом" превратит 19 летнего Риса Уильямса и 23 летнего Филлипса в толковых защитников, чего скорее всего не случится...
Матипу здоровья, и спокойно и без травм провести остаток сезона...
allemz
allemz ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
15 января в 23:39
У него кресты, вроде как в этом сезоне больше не сыграет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
15 января в 23:36
Чего-то про Вирджила давно ничего не слышно... как он там?
drug01
drug01
15 января в 23:32
Желаем удачи и здоровья
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