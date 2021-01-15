Матип вернулся к тренировкам «Ливерпуля» после травмы

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип восстановился после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).
Как сообщает журналист Джеймс Кэррол, камерунец присутствовал на сегодняшней тренировке клуба.
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип восстановился после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).
Как сообщает журналист Джеймс Кэррол, камерунец присутствовал на сегодняшней тренировке клуба.
Опять же, не обвиняю игрока - такое уж у него здоровье... Другое дело, что руководство "красных" не хочет потратить хотя бы 10-15 млн. на покупку обычного среднего центрального защитника - вместо этого надежда на то, что Клопп "магическим образом" превратит 19 летнего Риса Уильямса и 23 летнего Филлипса в толковых защитников, чего скорее всего не случится...
Матипу здоровья, и спокойно и без травм провести остаток сезона...
Опять же, не обвиняю игрока - такое уж у него здоровье... Другое дело, что руководство "красных" не хочет потратить хотя бы 10-15 млн. на покупку обычного среднего центрального защитника - вместо этого надежда на то, что Клопп "магическим образом" превратит 19 летнего Риса Уильямса и 23 летнего Филлипса в толковых защитников, чего скорее всего не случится...
Матипу здоровья, и спокойно и без травм провести остаток сезона...