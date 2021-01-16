Пабло присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

«Локомотив» сообщил о прибытии новичка команды Пабло Кастро в Малагу, где проходит первый зимний сбор команды.
29-летний защитник был куплен у «Бордо». Сумма трансфера, по слухам, составила 2,5 млн евро.
Напомним, французский журналист Кристоф Монзи раскритиковал руководство «Бордо» за продажу бразильца.
🤙🏼 @pablocastro91 🤙🏼 pic.twitter.com/X1CbVHZdIS— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021
Bem-vindo, @pablocastro91! ❤️💚 pic.twitter.com/yTVMKMR6Zq— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021