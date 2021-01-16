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Пабло присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

16 января 2021, 03:50

«Локомотив» сообщил о прибытии новичка команды Пабло Кастро в Малагу, где проходит первый зимний сбор команды.

29-летний защитник был куплен у «Бордо». Сумма трансфера, по слухам, составила 2,5 млн евро.

Напомним, французский журналист Кристоф Монзи раскритиковал руководство «Бордо» за продажу бразильца.

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Gahi
Gahi
16 января в 04:23
Посмотрим на деле чего стоит данный футболист.
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