Пабло присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

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16 января 2021, 03:50

«Локомотив» сообщил о прибытии новичка команды в Малагу, где проходит первый зимний сбор команды.

29-летний защитник был куплен у «Бордо». Сумма трансфера, по слухам, составила 2,5 млн евро.

Напомним, французский журналист Кристоф Монзи раскритиковал руководство «Бордо» за продажу бразильца.