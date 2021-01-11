ГлавнаяНовости

Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле

11 января 2021, 13:32

Наставник сборной России Станислав Черчесов и тренерский штаб национальной команды провели первое совещание в 2021 году. Об этом сообщает официальный твиттер РФС.

В первый рабочий день 2021 года тренерский штаб сборной России провёл рабочее совещание. Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей.

Обсудили все моменты, связанные с подготовкой команды к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022, а также возможные командировки на сборы клубов РПЛ.

Все новости
«Анжи» получит солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»
27 января Комментарии14
СлухиКоновалов не поедет на второй сбор с «Рубином»
27 января Комментарии2
13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ
26 января Комментарии7
Кокорин покинул расположение «Спартака»
21 января Комментарии10
ЦСКА показал совместное фото Акинфеева и Березуцкого
21 января ФотоКомментарии11
Сергей Семак сделал прививку от коронавируса
20 января Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 15:15
Пусть начинают вакцинацию с тренерского штаба
Zenit_84
Zenit_84
11 января в 14:42
Места больше не нашли что ли?
LAISMEN
LAISMEN
11 января в 14:30
Как то скучно в сухомятку.......
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 января в 14:29
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 января в 14:23
Ощущение : сначала был ресторан.
Cat01
Cat01
11 января в 14:03
Впереди важные игры...
ДСА
ДСА
11 января в 14:00
Отдохнули за счет РФС.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 января в 13:43
Лица немного помятые и , мягко говоря, не умные совсем.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 13:36
Сходняк авторитетов и считающих себя таковыми по футбольному.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100