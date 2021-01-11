Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле

Наставник сборной России и тренерский штаб национальной команды провели первое совещание в 2021 году. Об этом сообщает официальный твиттер РФС .

В первый рабочий день 2021 года тренерский штаб сборной России провёл рабочее совещание. Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей.