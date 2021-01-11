Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле

Наставник сборной России Станислав Черчесов и тренерский штаб национальной команды провели первое совещание в 2021 году. Об этом сообщает официальный твиттер РФС.
В первый рабочий день 2021 года тренерский штаб сборной России провёл рабочее совещание. Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей.
Обсудили все моменты, связанные с подготовкой команды к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022, а также возможные командировки на сборы клубов РПЛ.
В первый рабочий день 2021 года тренерский штаб сборной России провёл рабочее совещание. Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей. pic.twitter.com/r6lUIwzWsg— Сборная России (@TeamRussia) January 11, 2021