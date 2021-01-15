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Роскомнадзор потребовал Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

15 января 2021, 19:54

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

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MaxRnD
MaxRnD
15 января в 23:19
Бубнин
https://www.soccer.ru/news/1226987/zenit-spartak
Бубнин
Бубнин ответ MaxRnD (раскрыть)
15 января в 23:10
    протон1
    протон1
    15 января в 21:42
    госдеп что решит то и будет
    Little Caprice
    Little Caprice
    15 января в 20:57, ред.
    "что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации" - ахахахахаах
    хаахахахаха
    ахахахахахах

    Роскомнадзор, который блокирует всё подряд (включая попытки блокировки телеграмма), жалуется на нарушение "права к свободному доступу информации"

    Эту страну уже не вылечить...
    Беспределов
    Беспределов
    15 января в 20:53
    Это полный беспредел !
    dimagas2
    dimagas2
    15 января в 20:42, ред.
    Гугл дал ответ)))
    мангo
    мангo
    15 января в 20:40
    О как за Рамзана сразу вписались.. за Ротор и Тамбов бы так не суетились..
    Пишите в Спортлото, там помогут..

    Loko57
    Loko57
    15 января в 20:35
    А почему только их заблокировали. Явно не с проста.
    shlomo
    shlomo ответ MaxRnD (раскрыть)
    15 января в 20:35
    Опаньки по ....отец отчитывает сына: - мы с мамой в твоем шкафу нашли порножурналы......спрашивается, нахера мы тогда платим за интернет....?
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 января в 20:29
    А им пофигу на наш надзор.
    MaxRnD
    MaxRnD
    15 января в 20:28, ред.
    Ща роскомнадзор сделает ход конём и заблокирует ютуб ! На следующий день в стране начнутся массовые самоубийства в тучном стаде блогеров
    волгодон 2
    волгодон 2
    15 января в 20:07
    Первые пряди новой современной занавески. Железной.
    Cat01
    Cat01
    15 января в 20:04
    От слов надо переходить к делу
    allemz
    allemz
    15 января в 20:02
    Эти письма автоматически попадут в категорию "спам".
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 января в 19:57
    Надо пойти на сделку: "YouTube-канал" снимает блокировку с канала "Ахмат", а Роскомнадзор прекращает свой бессмысленный крестовый поход против торрентов и свобода доступа к информации победит.
    1bear
    1bear
    15 января в 19:56, ред.
    налицо расовая дискриминация...
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