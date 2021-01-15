Роскомнадзор потребовал Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).
Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.
Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.
https://www.soccer.ru/news/1226987/zenit-spartak
https://www.soccer.ru/news/1226987/zenit-spartak
хаахахахаха
ахахахахахах
Роскомнадзор, который блокирует всё подряд (включая попытки блокировки телеграмма), жалуется на нарушение "права к свободному доступу информации"
Эту страну уже не вылечить...
хаахахахаха
ахахахахахах
Роскомнадзор, который блокирует всё подряд (включая попытки блокировки телеграмма), жалуется на нарушение "права к свободному доступу информации"
Эту страну уже не вылечить...
Пишите в Спортлото, там помогут..
https://www.youtube.com/watch?v=BcCyAJBs7go
Пишите в Спортлото, там помогут..