Роскомнадзор потребовал Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.