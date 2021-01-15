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РПЛ: «Блокировка официального YouTube-канала „Ахмата“ вызывает недоумение»

15 января 2021, 19:21

В РПЛ выступили с заявлением относительно блокировки официального YouTube-канала «Ахмата».

Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:41
нехорошо это !
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 января в 20:22
А азчем вам ютуб , давно пора переходить нп импортзамещение.. откройте канал рутюбе))
нечитайло
нечитайло
15 января в 20:01
Возмутительно
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 января в 19:48
Все аукнется,доиграются скоро со своей демократией,хотя оказывается у них ее и не было.
sv_1969
sv_1969
15 января в 19:40
Это не смертельно...
allemz
allemz
15 января в 19:31
Да ладно, особо никто не смотрит, просмотры совсем незначительные, не говоря уже о том, что в Грозном только 1/6 населения интересуется футболом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 19:25
Чего удивляться,5 лет под санкциями сидим!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 19:25
Беспределом попахивает, ИМХО...
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