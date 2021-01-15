РПЛ: «Блокировка официального YouTube-канала „Ахмата“ вызывает недоумение»

В РПЛ выступили с заявлением относительно блокировки официального YouTube-канала «Ахмата».

Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА .