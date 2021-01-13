Педро Роша прибыл на медосмотр «Спартака»

Нападающий «Спартака» Педро Роша прибыл на медосмотр московского клуба, сообщает источник.
Медицинский осмотр красно-белых проходит 13 января на стадионе «Лужники».
Напомним, что бразилец, выступавший на правах аренды за «Фламенго», недавно прилетел в Москву.
Ранее сообщалось, что Педро пройдет медицинское обследование 13 января и отправится с красно-белыми на сборы в ОАЭ.
С Рошей нужно расставаться, ибо он занимает легионерской место под сильного АПЗ.
Будет обидно, если зимой никого не возьмут, а Рошу оставят(
С Рошей нужно расставаться, ибо он занимает легионерской место под сильного АПЗ.
Будет обидно, если зимой никого не возьмут, а Рошу оставят(