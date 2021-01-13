Педро Роша прибыл на медосмотр «Спартака»

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13 января 2021, 09:47

Нападающий «Спартака» прибыл на медосмотр московского клуба, сообщает источник.

Медицинский осмотр красно-белых проходит 13 января на стадионе «Лужники».

Напомним, что бразилец, выступавший на правах аренды за «Фламенго», недавно прилетел в Москву.