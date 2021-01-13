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Педро Роша прибыл на медосмотр «Спартака»

13 января 2021, 09:47

Нападающий «Спартака» Педро Роша прибыл на медосмотр московского клуба, сообщает источник.

Медицинский осмотр красно-белых проходит 13 января на стадионе «Лужники».

Напомним, что бразилец, выступавший на правах аренды за «Фламенго», недавно прилетел в Москву.

Ранее сообщалось, что Педро пройдет медицинское обследование 13 января и отправится с красно-белыми на сборы в ОАЭ.

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Все комментарии
makkie
makkie
13 января в 11:52
А смысл?
С Рошей нужно расставаться, ибо он занимает легионерской место под сильного АПЗ.
Будет обидно, если зимой никого не возьмут, а Рошу оставят(
Suinsi
Suinsi
13 января в 10:52
Без Педро спартак только седьмой.
drug01
drug01
13 января в 09:57
Удачи и здоровья Педро!
Alhunah
Alhunah
13 января в 09:48
что опять началось?
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