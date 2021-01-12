Нападающий «Спартака» Педро Роша вернулся в Москву

Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступавший на правах аренды за «Фламенго», прилетел в Москву.
Бразилец опубликовал видео с геолокацией Москвы в сторис инстаграма.
Ранее сообщалось, что Педро пройдет медицинское обследование 13 января и отправится с красно-белыми на сборы в ОАЭ.
Очень качественный игрок...
Согласно статистике он в 2020-м даже гол забил...один...в июне...
Может кураж и фарт и в дальнейшем будут на его стороне...и он сможет порадовать голом и в 2021-м году....ну или в 2022-м....
Очень качественный игрок...
Согласно статистике он в 2020-м даже гол забил...один...в июне...
Может кураж и фарт и в дальнейшем будут на его стороне...и он сможет порадовать голом и в 2021-м году....ну или в 2022-м....