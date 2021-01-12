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Нападающий «Спартака» Педро Роша вернулся в Москву

12 января 2021, 00:45

Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступавший на правах аренды за «Фламенго», прилетел в Москву.

Бразилец опубликовал видео с геолокацией Москвы в сторис инстаграма.

Ранее сообщалось, что Педро пройдет медицинское обследование 13 января и отправится с красно-белыми на сборы в ОАЭ.

Нападающий «Спартака» Педро Роша вернулся в Москву

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Александр Черников (раскрыть)
13 января в 16:05
Да, но скорее фланговый, или же вообще атакующий полузащитник. Он не нападающий острия атаки.
Александр Черников
Александр Черников
13 января в 11:47
за 2 года пять голов? Он точно нападающий?
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
12 января в 07:22
Легенда спартака! Замена Промеса вернулась! Гы-гы
311
311
12 января в 07:02
Неужели бабки закончились у Педроши?)
ДСА
ДСА
12 января в 01:18
Будет опять готовиться к аренде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 01:13, ред.
Наконец то...
Очень качественный игрок...
Согласно статистике он в 2020-м даже гол забил...один...в июне...

Может кураж и фарт и в дальнейшем будут на его стороне...и он сможет порадовать голом и в 2021-м году....ну или в 2022-м....
Cat01
Cat01
12 января в 00:57
Здравствуй Педро ждём в составе Спартака
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
12 января в 00:56
Легенда вернулась домой!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 00:48
Радость та какая. Красно-белые ликуют!
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