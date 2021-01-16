Карпин: «Ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска»

Главный тренер «Ростова» рассказал о состоянии команды после зимнего отпуска.

Как прошел первый полноценный тренировочный день после каникул? Как и должен был пройти, — хорошо. Сделали то, что запланировали, бегали тесты «йо-йо». И могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска. Все остальные пришли в очень хорошем состоянии, могу сказать даже, что меня удивили. После теста «йо-йо» могу это только подтвердить.