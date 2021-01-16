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Карпин: «Ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска»

16 января 2021, 10:25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии команды после зимнего отпуска.

Как прошел первый полноценный тренировочный день после каникул? Как и должен был пройти, — хорошо. Сделали то, что запланировали, бегали тесты «йо-йо». И могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска. Все остальные пришли в очень хорошем состоянии, могу сказать даже, что меня удивили. После теста «йо-йо» могу это только подтвердить.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин принял участие во вчерашней тренировке команды вместе с футболистами.

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holms918
holms918
16 января в 17:57
Молодцы, порадовали Валеру.
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 15:10
Подождем еще пол месяца пока трансферное окошко не захлопнется, а уж потом строить планы на будущее - бороться за зону Еврокубков или наигрывать новый состав...
oFANATo
oFANATo
16 января в 13:14
Валера, готовьтесь как следует .......в 20-ом туре надо будет бомжей взгреть.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 11:55
У Карпина не забалуешь. Валера молодец , возмужал как тренер, набрался опыта, отлично работает с молодежью. Команда продала нескольких важных игроков, но все равно держится на верху таблицы. Думаю, весной ростовчане еще не раз огорчат фаворитов.
Удачи Ростову весной.
Всем здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 января в 11:41
Желаю нашей команде хорошо подготовиться ко второй части сезона и обойтись без травм
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 10:59, ред.
    mihaluch
    mihaluch
    16 января в 10:37
    Команда в тонусе нормально.
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