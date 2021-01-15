Спивак: «Интересно понаблюдать, получится ли что-то у Тедеско с Рошей»

Эксперт по футболу Бразилии и Латинской Америки Александр Спивак поделился ожиданиями от выступлений нападающего , который вернулся в «Спартак».

Зачем Роша Тедеско? Все-таки футбол — это не теннис, игроки не выходят поодиночке на корт, а играют всей командой на поле. Поэтому многое будет зависеть от партнеров и от того, куда поставит тренер. С Каррерой у Роши взаимодействие не получилось, но, может быть, это получится с Тедеско. Может, этот тренер увидит то, что не увидел Массимо, и раскроет Рошу для «Спартака».

Признаюсь, не ожидал, что его адаптация в «Спартаке» будет проходить так сложно. По сути, он после «Гремио» нигде не раскрылся. Но тогда возникает вопрос — как же он в «Гремио» играл два сезона на высоком (для Бразилии) уровне? Значит, он умеет играть в футбол, и если его правильно вписать в схему, он будет приносить пользу.

Если Тедеско планирует уходить от схемы с тремя центральными защитниками и использовать различные вариации от 4-3-3, то Рошу будет куда выпускать. Но тут возникает вопрос по объему работы — из последнего увиденного мной, Роша не очень здорово возвращается оборону. Если сравнивать его, например, с Эвертоном из «Бенфики», то разрыв в этом отношении и вовсе огромный.

Будет интересно понаблюдать, получится ли что-то у Тедеско с Рошей. Но, в случае чего, спрос на игрока в Бразилии и Латинской Америке по-прежнему есть, и достаточно неплохой. Бывало, он не был травмирован во «Фламенго», а просто сидел на лавке. И в моменты, команда проигрывала, болельщики жаловались: «Выпустите Рошу, пусть он покажет хоть что-то».