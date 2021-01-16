ГлавнаяНовости

Аршавин — о Руни: «Такой парень — колхозник. Простой работяга»

16 января 2021, 09:08

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал решение экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни завершить карьеру игрока. Руни был назначен главным тренером «Дерби Каунти».

Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле многое мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в «Манчестер Юнайтед» было много.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
16 января в 14:54
Ну любил Руни с молодости, с академки Эвертона пригубить с Гаскойном на деньги последнего. Но Шава там сам недалеко ушел, судя по тем легендарным видосам перед ночными клубами. Руни игрок старых традиций Тони Адамса, после победы едем в паб и нажираемся, старая закалка довенгеровская, который первым ввел здоровое меню и отменил пьянки. Позже на его методы перейдут все тренеры. Ну и если Уэйн - колхозник, то Шава - облезлая куница после анальной вздрючки от дикобраза
vira
vira
16 января в 13:03
Если Руни это колхозник, то Аршавин дерево.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 января в 12:31
Очень глубокая аналитика.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 11:14
А Шава на интелегента на поле тоже не похож
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 января в 11:13
Если б Руни не запятнал свою карьеру некрасивыми моментами с продлением контракта, то для меня бы он был великим игроком.
Doping87
Doping87
16 января в 11:08
Английский Руни мне чем то напоминает российского Кержакова.)
Союзник противников
Союзник противников ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
16 января в 11:02
Ты,видимо,не видел ни одной фотографии Руни,а так же Аршавина.Или представление о внешности джентльмена извращённые.А о человеческих качествах Руни Аршавин ничего не сказал.Хотя тот и в быту-"парень с рабочей окраины".
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 января в 10:05
Cмешно. Колхозник обзывает джентельмена колхозником.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 января в 09:40
Лол , эксперт из подворотни )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 09:09
Очень метко сказал...
mangox22
mangox22
16 января в 09:09, ред.
Ахаха Андрюха такой же по сути
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100