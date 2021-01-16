Бывший российский футболист прокомментировал решение экс-форварда «Манчестер Юнайтед» завершить карьеру игрока. Руни был назначен главным тренером «Дерби Каунти».

Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле многое мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в «Манчестер Юнайтед» было много.