Аршавин: «Очень удивился уходу Олега Иванова из „Ахмата“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал последние трансферы в российском футболе.

Не думаю, что в зимнее трансферное окно будут какие-то большие приобретения. Даже покупка «Спартаком» Хендрикса, Пабло «Локомотивом» показывает, вряд ли будут большие и дорогие трансферы. Покупка бразильца железнодорожниками не сильно удивляет, по transfermarkt это довольно дорогой защитник, которого купили дешево. Но здесь все ясно, у него были «кресты» и он довольно много пропустил из-за этого. А так я его совсем не знаю, чтобы давать какую-то оценку.