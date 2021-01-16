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Аршавин: «Очень удивился уходу Олега Иванова из „Ахмата“»

16 января 2021, 09:23

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал последние трансферы в российском футболе.

Не думаю, что в зимнее трансферное окно будут какие-то большие приобретения. Даже покупка «Спартаком» Хендрикса, Пабло «Локомотивом» показывает, вряд ли будут большие и дорогие трансферы. Покупка бразильца железнодорожниками не сильно удивляет, по transfermarkt это довольно дорогой защитник, которого купили дешево. Но здесь все ясно, у него были «кресты» и он довольно много пропустил из-за этого. А так я его совсем не знаю, чтобы давать какую-то оценку.

Очень удивился уходу Олега Иванова из «Ахмата». Он корнями врос в грозненский клуб, где, по-хорошему, должен был доиграть до конца своей карьеры, а сейчас ходят слухи, что он будет продолжать в другой команде. Это крепкий, добротный футболист для клубов Премьер-Лиги. Много матчей сыграл, мы с ним были вместе на Евро-2008, умный центральный полузащитник. Считаю, что уровень мастерства и здоровье позволит ему еще поиграть в РПЛ. Не знаю насчет «Уфы», если она будет играть как раньше от обороны — бей-беги, это не очень подходит Олегу. С другой стороны, если пригласят его и еще нескольких ребят, которые смогут завязать игру, то у «Уфы» появятся шансы на спасение в чемпионате.

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berda2003
berda2003
16 января в 12:21
татаЛай видно достал, он всё время пытается копировать тедеску...
Союзник противников
Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
16 января в 11:58
Тренер может говорить всё что угодно,а я имел ввиду,что Иванов не ушёл "в степь",а ,уходя.знал возможные варианты дальнейшего развития карьеры.Ну а тренер-идеалист,полагающий,что в "Ахмате" кто-то может работать в этой должности столь продолжительно,что подведёт группу молодых игроков к уровню Иванова.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 января в 11:50
Удачи Олегу,здоровья и без травм!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Союзник противников (раскрыть)
16 января в 11:50
А что тут гадать,просто тренер открыто сказал ему,что делает ставку на молодых ребят. И Семенов скорее всего покинет клуб. Тут секретов нет.
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 11:07
Не думаю,что Иванов ушёл "просто так".Остальное узнаем после подписания контракта с другим клубом.
mihaluch
mihaluch
16 января в 09:40
Всё коронавирус виноват.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 января в 09:24
все бегут оттуда , достало
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