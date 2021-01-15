«Не одобряю. Мне это противно». Боярский раскритиковал Вендела

Известный артист и певец Михаил Боярский раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела, который купил PlayStation 5 и iPhone 12 Pro, покрытые золотом.

Все эти приставки и телефоны из золота — это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.

Он только-только перешёл в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такое поведение. Мне это противно.