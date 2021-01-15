«Не одобряю. Мне это противно». Боярский раскритиковал Вендела

Известный артист и певец Михаил Боярский раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела, который купил PlayStation 5 и iPhone 12 Pro, покрытые золотом.
Все эти приставки и телефоны из золота — это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.
Он только-только перешёл в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такое поведение. Мне это противно.
Ранее Боярский поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна.
Вендел в Лиссабоне
Вендел в Питере
Вендел в Лиссабоне
Вендел в Питере
Может у Вендела это мечта детства? Вы сами ни о чем таком не мечтали, что ли? Деньги он не украл, а заработал. Скажете ещё не заиграл? Ну так у него всё впереди! Может он в этом сезоне раскроется так, что вам будет стыдно за свои слова.
Ну а Боярский человек старой советской закалки. А в те времена считалось плохим тоном кичиться своим достатком, дабы не раздражать подавляющее большинство населения страны, едва сводящее концы с концами. Да и сейчас эта проблема актуальна.
Так что - каждому своё...
Может у Вендела это мечта детства? Вы сами ни о чем таком не мечтали, что ли? Деньги он не украл, а заработал. Скажете ещё не заиграл? Ну так у него всё впереди! Может он в этом сезоне раскроется так, что вам будет стыдно за свои слова.
Ну а Боярский человек старой советской закалки. А в те времена считалось плохим тоном кичиться своим достатком, дабы не раздражать подавляющее большинство населения страны, едва сводящее концы с концами. Да и сейчас эта проблема актуальна.
Так что - каждому своё...