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«Не одобряю. Мне это противно». Боярский раскритиковал Вендела

15 января 2021, 21:46

Известный артист и певец Михаил Боярский раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела, который купил PlayStation 5 и iPhone 12 Pro, покрытые золотом.

Все эти приставки и телефоны из золота — это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.

Он только-только перешёл в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такое поведение. Мне это противно.

Ранее Боярский поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна.

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112910415
112910415
16 января в 23:51
Чему удивляться-то
Сантус
Сантус ответ Союзник противников (раскрыть)
16 января в 13:54
Попробуй поступить на философский,а я как то перетопчусь " со своей теорией"
Союзник противников
Союзник противников ответ Сантус (раскрыть)
16 января в 13:51
Видимо,твоя "теория чистоплотности" потерпела крах,судя по тому,как пошлость и глупость человеческая заполонила мир и стала для многих образцом успешности.
Сантус
Сантус ответ Союзник противников (раскрыть)
16 января в 12:34
Комментировать человеческую глупость,это стереть язык и пальцы можно...здоровье дороже...)
Союзник противников
Союзник противников ответ Сантус (раскрыть)
16 января в 10:53
А что не так? Ты поклонник золотых унитазов,как свидетельство успешности???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 января в 00:48, ред.
Чего все набросились ....Радоваться надо за парня...)))

Вендел в Лиссабоне


Вендел в Питере
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
16 января в 00:33
Я к Зениту, как и очень многие не ревность испытываю, а презрение очень глубокое
старина
старина ответ Хиромант (раскрыть)
16 января в 00:02
Боярский кстати тоже кичится своим достатком. И покруче вендела.Одни его парковки на крутой тачке чего стоят у аптек.Ну а если что,сынуля из госдуры отмажет)
trimetil
trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 января в 23:46
А, так с твоей стороны это просто ревность? Государство обделяет финансами твой клуб. Условные 2 млн для тебя не противно? Или менее противно, но всё же противно...
makkie
makkie
15 января в 23:44
Сразу видно зачем Вендел приехал в Зенит - футбола тут мало будет )))
Faustello
Faustello
15 января в 23:41, ред.
Дайте Мише шпагу и он за неделю сделает из Зенита нормальную команду, оскопит одного, другого приучит к портвешку и никаких понтов. Через неделю будут нормальными людьми, канальи!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
15 января в 23:38
Тебе нужно пояснять чем отличается владение клубом (гоструктура Газпром - владеет Зенитом) от спонсорства ( Россети реклама)? Владение клубом Зенит - это расходы в сумме около 250 млн евро. Спонсорство Россетей (расходы на рекламу) около 2 млн евро в год. Разницу между 250 млн и 2 млн сам посчитаешь , или помочь?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 января в 23:37
Если есть деньги пусть делает чё хочет, хоть девушек лёгкого поведения покрытых золотом вызывает
Хиромант
Хиромант
15 января в 23:25
Ну и чего все накинулись на Вендела и Боярского?

Может у Вендела это мечта детства? Вы сами ни о чем таком не мечтали, что ли? Деньги он не украл, а заработал. Скажете ещё не заиграл? Ну так у него всё впереди! Может он в этом сезоне раскроется так, что вам будет стыдно за свои слова.

Ну а Боярский человек старой советской закалки. А в те времена считалось плохим тоном кичиться своим достатком, дабы не раздражать подавляющее большинство населения страны, едва сводящее концы с концами. Да и сейчас эта проблема актуальна.

Так что - каждому своё...
trimetil
trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 января в 23:23
ЦСКА тоже не отказывался от спонсорской помощи госструктур, например Россети. Не противно?
minai
minai
15 января в 23:16, ред.
"У клопа", Михал Сегреич. У клопа.
fantazior
fantazior
15 января в 23:10
Кто бы говорил, сам ведет себя как хамло, то на тротуаре припаркуется то еще где.
Futurista
Futurista
15 января в 23:00
Трудно...да и не нужно что то обьяснять молодому бразильцу, предки которого меняли Бразилию на бусы...
alexgurzan
alexgurzan ответ Little Caprice (раскрыть)
15 января в 22:49
.
старина
старина
15 января в 22:48
Вызови его на дуэль
Little Caprice
Little Caprice
15 января в 22:44
"Одобряю. Мне это приятно". Боярский похвалил Дзюбу за нашумевшие видео с участием форварда.
морозз
морозз
15 января в 22:35
Под шляпой актёра осталась только лысина и немного прямых мозгов!
Трезвый повар
Трезвый повар
15 января в 22:34
К сожалению Михаил Боярский уже давно стал смешным троллем. Дзюбу защищал и говорил что это нормально и все так делают. А лега можно и похейтить за обычные понты
Сантус
Сантус
15 января в 22:32
Вот убейте не пойму зачем он это комментит?Какой же прекрасный есть штамп-без комментариев...ведь всегда кажешься умным...)А так,недоумение,хейт и лишние вопросы..старый же пер дун,где мудрость?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 января в 22:30, ред.
Питерский Жорж Милославский обязательно должен посетить его место проживания.
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 января в 22:24
"И вовсе не домушники а карманники" - ответил Артём и густо покраснев спрятал руки за спину...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 22:22
Домушники потирают свои шаловливые ручонки.
mihaluch
mihaluch
15 января в 22:21
На радостях что в Зенит взяли и накупил всякой херни.
particular
particular
15 января в 22:17
Мушкетёр шарит, что все цацки, подвески и гаджеты не более, чем мишура... Миша свой и семейный бизнес не выпячивает, тихарит по возможности и нормуль...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 января в 22:14
" Противно" говоришь? А не противно сознавать, что Газпром - госструктура платит профессиональным футболистам, да еще и иностранцам деньги из бюджета? Ув. г. М. Боярский, вы профессиональный артист, вам тоже из бюджета деньги платят, или вы концертами зарабатываете. Сколько выступил, столько и получил. А почему цацки Миллера должны содержаться на бюджетные деньги. Просьба, расширьте круг лиц, которых вы презираете, не стесняйтесь, мы вас поймем и поддержим.
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