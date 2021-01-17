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«Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Хендрикса

17 января 2021, 15:51

Пресс-служба «Спартака» в инстаграме опубликовала фотографии с первой тренировки новичка клуба Йоррита Хендрикса.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ makkie (раскрыть)
17 января в 20:54
Согласен. Ему надо по быстрее пройти аклиматизацию в команде. Думаю по магазинам не будет бегать , как Урунов...).
makkie
makkie ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
17 января в 20:51
В ворота не поставят, там Макси зажигает )))
Максимум - ЦЗ, ибо Хендрикс имеет опыт игры защитником. А так его берут в опорную зону, чтобы разгонять атаки и давать объем в центре поля. Как будет на деле - покажет время.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 января в 19:31
Удачи парню.
ABir
ABir
17 января в 18:11
Пусть у него со Спартаком все сложится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ makkie (раскрыть)
17 января в 16:43, ред.
Схему то он поймет. Но главное , что бы использовали его по его Амплуа , а не ворота поставили....).
Брулин
Брулин
17 января в 16:26
Ну лица они все умеют делать напряжённые ,посмотрим по игре ))
makkie
makkie
17 января в 16:09
Сезон в Голландии в самом разгаре, поэтому Хендрикс сейчас в хорошей форме.
По сути, ему и набирать кондиции не нужно. Главное влиться в состав и понять схемы игры Тедеско.
mihaluch
mihaluch
17 января в 16:06
Фотографии так и останутся фотографиями.
drug01
drug01
17 января в 15:55
Приятное начало..... Что будет дальше?
Zimmer
Zimmer
17 января в 15:52
Хорошее настроение, а это самое главное.
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