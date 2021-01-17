«Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Хендрикса

Пресс-служба «Спартака» в инстаграме опубликовала фотографии с первой тренировки новичка клуба Йоррита Хендрикса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей
Максимум - ЦЗ, ибо Хендрикс имеет опыт игры защитником. А так его берут в опорную зону, чтобы разгонять атаки и давать объем в центре поля. Как будет на деле - покажет время.
Максимум - ЦЗ, ибо Хендрикс имеет опыт игры защитником. А так его берут в опорную зону, чтобы разгонять атаки и давать объем в центре поля. Как будет на деле - покажет время.
По сути, ему и набирать кондиции не нужно. Главное влиться в состав и понять схемы игры Тедеско.
По сути, ему и набирать кондиции не нужно. Главное влиться в состав и понять схемы игры Тедеско.